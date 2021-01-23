عاجل.. مدبولي: الرئيس وجه ببدء تنفيذ مليون وحدة إسكان جديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالبدء في تنفيذ مليون وحدة إسكان أخرى، بالتوازي مع مشروع تطوير القرى، لمحاولة الحد من البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، حيث وجه الرئيس السيسي بالبناء في المدن القائمة «القديمة» وتطوير المناطق غير المخططة والعشوائية، وتوفير إسكان بديل لكل مستويات المواطنين لكي يكونوا قادرين على إيجاد مطلبهم ولا يلجأوا للبناء العشوائي أو البناء الغير مرخص على أراضي الدولة أو أراضي زراعية.

250 مليار جنيه تكلفة إنشاء 500 ألف وحدة

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه بحفل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للإستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن مشروع تطوير العواصم والمدن الكبرى بالمحافظات ينقسم لجزأين، جزء 500 ألف وحدة تتجاوز التكاليف الاستثمارية 250 مليار جنيه، يتم العمل بهم داخل المدن القائمة، اليوم، من أجل تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة، والبدء بإزالة عدد من هذه المناطق ونعيد بناءها مرة أخرى؛ ونوفر سكن حضاري لائق للأهالي بهذه المدن ونغير وجه العمران المصري والمدن المصرية الذي عانى منه المصريون خلال العقود الماضية.