السيسي عن تطوير القرى: «هتبقى حاجة تانية خالص بعد 3 سنوات»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لن نسمح بإلقاء مخلفات الصرف في الترع، موضحًا: «هندخل الريف بعد 3 سنوات وهنخرج منه وهيبقى حاجة تانية خالص.. مصر تانية».

وأضاف السيسي خلال افتتاحه مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد: «نحن نخطط لعملنا ونعمل بتدرج متوازن جدًا، فمثلًا كان قطاع الكهرباء والطاقة أكثر ما يقلق المواطنين، ولن نترك أي قطاع أو نهمله»، مؤكدا على أن أي قطاع يتجاوز الإنفاق فيه تريليون جنيه أي 1000 مليار جنيه.

وتابع: «كان عندنا مشكلة في مصر، والناس كلها قالت مش ممكن حد يقدر، لكن ربنا سبحانه وتعالى أعاننا، وبيكم يا مصريين بنعمل مش بينا إحنا، مش بالحكومة بس، ولو اللي بيتعمل في مصر ده بشركات مش مصرية كانت التكلفة هتبقى قد الأرقام دي عشر مرات».