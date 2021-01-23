بدون ضامن.. إزاي تحصل على عربية بمليون جنيه وتقسيط على 7 سنوات

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في منح التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، يأتي على رأسها تمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة، إذ تتيح برامج مختلفة لـ قروض السيارات الجديدة بشروط ميسرة على فترات سداد تصل لـ7 سنوات، وبتمويل يصل لمليون جنيه، وفق عدد من الشروط والامتيازات.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، إجراءات الحصول على تمويل شراء السيارات الجديدة بدون ضامن، في عدد من البنوك، وفقًا لسياسات البنوك المعلنة، بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية، الصادر عن لجنة السياسة النقدية الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020.

تفاصيل قرض السيارة بدون ضامن من مصرف أو ظبي الإسلامي

- تتراوح قيمة المقدم بين 15% و20%من قيمة القرض.

- تصل فترة سداد قيمة القرض إلى 5 سنوات.

- تمويل يبدأ من 20 ألفًا ويصل إلى مليون جنيه حال عدم وجود مبلغ مالي للعميل في البنك.

- أسعار فائدة تنافسية طبقا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من مصرف أبو ظبي الاسلامي

- شهادة معتمدة ببيان مفردات الراتب الشهري، أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

- طلب تمويل شراء السيارة يتم استيفائه من فرع البنك.

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل تكون سارية.

- صورة من جواز السفر للأجانب تكون سارية.

- بيان يعرض سعر السيارة من موزعين السيارات المعتمدين لدى البنك.

تفاصيل قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

- يمكن للعميل أن يحصل على قرض السيارة دون ضامن.

- يمكن الحصول على قرض السيارة بسعر عائد تنافسي.

- تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة.

- قيمة التمويل تصل حتى مليون جنيه.

- فترات سداد مختلفة تبدأ من عام حتى 7 أعوام.

- برامج خاصة لموظفي الشركات.

- حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه.

- يمكن الحصول على قرض السيارة دون مصاريف استعلام ائتماني.

- دون مصاريف فتح حساب.

شروط الحصول على قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

- ألا يقل عمر المقترض عن 25 عامًا، ولا يزيد عن 65 عامًا، في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما، وألا يزيد عن 60 عامًا في نهاية القرض للموظفين.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من البنك الأهلي

- صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

- الحصول على فاتورة مرافق وتكون وفقًا للسياسة المعتمدة.

تفاصيل قرض السيارة من بنك مصر

- يتميز بنك مصر بأنه يمنح معدل عائد تنافسي.

- حدد البنك الحد الأدنى للعمر 21 عاماً، والحد الأقصى للحصول على قرض السيارة 65 عام عند تاريخ استحقاق المرابحة، شرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية المرابحة وتاريخ انتهاء الخدمة للموظفين.

- يصل الحد الأقصى لقيمة المرابحة إلى مليون جنيه.

- نسبة التمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة.

- الحد الأقصى لمدة المرابحة تصل إلى 96 شهرًا.

- لا يشترط وجود ضامن للحصول على قرض السيارة.

المستندات المطلوبة

- طلب الحصول على مرابحة سيارة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

- إيصال مرافق حديث (غاز/كهرباء/مياه/تليفون) على مقر الإقامة.

- عرض سعر بالسيارة المطلوبة تمويلها.