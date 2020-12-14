لو مرتبك أقل من 2000 جنيه.. خطوات الحصول على قرض سيارة

يرغب الكثيرون في الحصول على سيارة جديدة، الأمر الذي يمكن استغلاله من أكثر من طريقة، منها العمل في بعض شركات التوصيل الخاصة، لكن يبقي عائق وهو قسط قرض السيارة من المؤسسات المصرفية، خاصة إذا كان الراتب قليلا.

وتقدم البنوك المصرية عددا من المنتجات المتنوعة لتمويل شراء السيارات الجديدة، وهناك عدد من المؤسسات تقدم قرضا لرواتب أقل من 2000 جنيه، وبتمويل يصل لمليون جنيه من قيمة السيارة.

وترصد "الوطن"، تفاصيل وشروط الحصول على قرض السيارة من عدد من البنوك المصرية كالتالي:

قرض السيارة من بنك مصر

الحد الأدنى للراتب الشهري ألف جنيه لموظفي القطاع الحكومي.

أما موظفو القطاع الخاص 2000 جنيه.

الشروط العامة لمنح القرض

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

بدون حد أقصى للقرض (بشروط محددة).

نسبة التمويل تصل إلى 100%.

مدة تمويل تصل إلى 120 شهرا.

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز- كهرباء- مياه- تليفون)

عرض أسعار معتمد من المعرض

بالنسبة للموظفين

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري

قرض السيارة من البنك الأهلي

الحد الأدنى لصافي الراتب 1500 جنيه.

ألا يقل عمر العميل عن 21 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا عن سداد آخر قسط.

مميزات القرض

بدون ضامن.

تمويل حتى مليون جنيه.

تمويل يصل الى 100% من سعر السيارة.

فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

برامج متنوعة لكل قطاعات العملاء.

بدون مصاريف استعلام ائتماني.

بدون مصاريف فتح حساب.

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

فاتورة مرافق (وفق السياسة المعتمدة).

قرض السيارة من بنك القاهرة

الحد الأدنى للدخل الشهري 2000 جنيه.

نسبة عبء الدين ما بين 35- 50% من صافي الدخل.

الحد الأدني للخدمة داخل المؤسسة 3 أشهر- 3 سنوات.

ألا يقل سن المتقدم للقرض عن 21 عام، وألا يزيد عن 65 عام في نهاية مدة القرض.

يمكن تمويل قيمة السيارة حتى 70%.

الحد الأدنى للتمويل 15 ألف جنيه.

الحد الأقصى 2 مليون جنيه.

فترة سداد تصل لـ5 سنوات.

الفائدة 14.5% متناقصة سنويًا.