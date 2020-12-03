طريقة الحصول على قرض سيارة أو سكوتر بالبطاقة الشخصية من بنك مصر

يقدم بنك مصر قروض مختلفة للعملاء بين قروض التمويل العقاري وقرض السيارة والاسكوتر، إضافة لقرض السلع المعمرة والقروض الشخصية وقرض الرحلات السياحية والتعليم.

ويمكن الحصول على قرض السيارة أو سكوتر بضمان البطاقة الشخصية، حال وجود حساب للعميل بالبنك ويتم فتح شهادة توفير من الأموال المتاحة بالحساب، وجاءت تفاصيل الحصول على القرض على النحو التالي:

شروط الحصول على قرض السيارة من بنك مصر

جاءت شروط الحصول على قرض السيارة من بنك مصر على النحو التالي:

يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما، والحد الأدنى للتمويل 15 ألف جنيه ودون حد أقصى، ويكون التمويل بنسبة 90% من قيمة الحساب.

وتتحدد مدة القرض وفق عائد الشهادة.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك مصر

على أن تكون الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السيارة، كما يلي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز - كهرباء - مياه - تليفون).

عرض أسعار معتمد من المعرض.

شروط الحصول على قرض الاسكوتر من بنك مصر

وحدد بنك مصر شروط الحصول على قرض الاسكوتر على النحو التالي:

يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما وبحد أقصى 65 عامًا أو سن المعاش أيهما أقرب، ويكون التمويل بنسبة 89% من قيمة الحساب.

وتتحدد مدة القرض من البنك وفق عائد الشهادة.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الاسكوتر من بنك مصر

وجاءت الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الاسكوتر من بنك مصر، كما يلي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز-كهرباء – مياه – تليفون ).

عرض سعر الاسكوتر.