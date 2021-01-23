أستاذ جراحة أورام: الدعم النفسي طوق النجاة لمرضى سرطان الثدي

قال الدكتور محمد شعلان، أستاذ جراحة الأورام، ورئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، إنه لا يوجد حكومة في العالم تستطيع أن تلبي كل احتياجات مرضى السرطان بما في ذلك أمريكا.

وأكد أنه من واجب المجتمع المدني أن يساعد ويساند الحكومة والقطاع الخاص والجامعات، ويكون هناك شراكة بينهم بحيث نساعد في تقديم الخدمة للمرضي، متابعا: نحاول عمل وحدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي في مستشفيات وزارة الصحة، وتدريب الأطباء والفنيين بحيث يستطيعوا تقديم خدمة جيدة للسيدات.

نذهب للأماكن المحرومة من الخدمات

وأضاف شعلان، خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية صدي البلد: نذهب إلى الأماكن المحرومة والأقل حظا في الخدمات، مثل الصعيد التي تم عمل حملة فيه لمدة سنتين وكنا نتشارك خلالها مع الجمعيات الموجودة هناك، ويتم تدريبهم والكشف على السيدات ونساعدهم في العلاج ونوجههم.

الحكومة لا تستطيع تغطية كل تكاليف العلاج

وتابع أنه كان هناك اجتماع أول أمس في وزارة التضامن الاجتماعي بين وزارة الصحة والجمعيات العاملة في هذا المجال للشراكة والتعاون بينهم، لأننا لا نستطيع أن نقول للحكومة أن تغطي كل شيء، «هناك بعض السيدات المرضى بعد العلاج واستئصال الغدد ذراعهم بيورم ومش معقول هنقول للوزارة عاوزين علاج طبيعي لهذه السيدات، وإحنا بنساعد في حاجات معاهم لكن لا نتحمل التكلفة كلها».

وأشار إلى أن المرأة التي تستئصل الثدي نقدم لها المساعدة من خلال إعطائها جهاز تعويضي خارجي وتعطيهم ثقة للخروج مرة أخرى للمجتمع، مؤكداً أن الدعم النفسي هو طوق النجاة لمريضة سرطان الثدي.