الأب المتهم بخنق ابنته لسوء سلوكها في الإسكندرية: غسلت عاري

«أنا حذرتها أكثر من مرة كل شوية حد يتكلم عنها سمعتنا بقت وحشة قدام الناس، والناس كلها بتتكلم عنها، خفت تجيب لي العار، كل شوية احذرها مفيش فايدة».. هكذا اعترف الأب المتهم بقتل ابنته خنقا بـ«إيشارب» في الإسكندرية، مؤكدا أن سوء سلوكها دفعه لقتلها والتخلص منها، منعا لفضحه أمام الناس.

وأضاف الأب: «حذرتها أكتر مرة، وقولتها يا بنتي لو غبتي عن البيت هقتلك، وفعلا فعلت وقتلتها»

واعترف «م. ح. م»، عامل، في تحقيقات النيابة العامة التي أشرف عليها المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزة في الإسكندرية، بقتل ابنته حنين، 14 سنة.

وقال المتهم في نص اعترافاته: «أنا راجل على قد حالي، ولا أملك من الدنيا غير سمعتي، واستحالة العشرة بيني وزوجتي، وطلقتها علشان مش عايز مشكلات، وسابتلي أنا البنت»، مضيفا: «حاولت أرعاها على قد ما أقدر، لكنها كانت بتستغل عدم تواجدي في المنزل علشان شغلي، كنت بجري على لقمة العيش، وتخرج مع بنات السوء اللي علموها طريق الشباب».

وتابع الأب المتهم: «لما كنت بارجع من الشغل كنت بشوف نظرات الناس في الشارع والبيت بتأكلني، وأصبحوا يتحدثون عن بنتي وعلاقتها بشباب كتير، واللي أكد لي كلامهم تغيبها الكتير بره البيت».

الأب: خنقتها وقولت للجيران.. واتصلت بأمها

وحكي الأب عن كيفية ارتكابه الواقعة، مشيرا إلى أنه بعد معاناة وتفكير طويل قرر التخلص من ابنته، وتنفيذ تهديده لها بقتلها، فقيد قدميها ويديها بحبل، ثم خنقها بـ«إيشارب»، حتى تأكد من موتها، ثم خرج وأخبر الجيران بجريمته؛ للتخلص من العار، وبعد ذلك أجري اتصالا مع أمها، وأعلمها بما حدث.

وعقب الانتهاء من أخذ أقواله، اصطحبت النيابة العامة المتهم وسط إجراءات أمنية مشددة لتمثيل جريمته؛ وجاءت متوافقة مع ما أدلى به من أقوال، وأمر المحامي العام لنيابات المنتزة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، اللواء محمد عبدالوهاب، يفيد مقتل طفلة خنقا داخل شقة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان.

وانتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة طفلة تدعى «حنين. م. ح. م»، 15 سنة، ترتدي كامل ملابسها، مسجاة على الأرض، وملفوف حول رقبتها «إيشارب».

وبسؤال الجيران، قرروا أن المدعو «م. ح. م» يعيش رفقة ابنته المذكورة بمفردهما بالشقة محل الحادث، بعد انفصاله عن زوجته «والدة الطفلة المتوفية»، واكتشفوا مقتلها وهروبه.

وبسؤال والدة الطفلة المتوفاة، اتهمت في التحقيقات طليقها بقتلها، دون أن تعلم أسباب ارتكابه جريمته، ونقلت الجثة إلى مشرحة الإسعاف في كوم الدكة، تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن ضباط المباحث من تتبع خط سير الأب المتهم، وتحديد مكان اختبائه، وجرى ضبطه، واعترف بارتكابه الواقعة، لسوء سلوكها واعتيادها ترك المسكن.

وتحرر المحضر رقم 1372 لسنة 2021، بقسم شرطة المنتزه ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.