السيسي: «متندهشوش من وضعنا في كورونا».. ربنا لا يسلط علينا جنوده

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنَّ دول كثيرة في العالم تنظر إلى مصر في ملف جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» باندهاش، موجهًا حديثه لها: «متندهشوش، كلها جنود لله سبحانه وتعالى، ربنا لا يسلط علينا جنوده، اللهم أمين».

تصريحات الرئيس السيسي، جاءت خلال خلال افتتاحه مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي، اليوم.

وفي سياق آخر، أشار الرئيس السيسي إلى أنَّه من الممكن أن يلقي البعض المخلفات في الترع المُبطنة «لو مخدناش بالنا ممكن تترمي فيها مخلفات، أو لو محفظناش عليها، إحنا عملنا جهود كبيرة عشان مكنش الترع مكان لإلقاء المخلفات».

ولفت رئيس الجمهورية، إلى أنَّه من المستهدف تطوير 4500 قرية خلال 3 سنوات، «نكون خلصناهم بشكل جيد، يبقى بفضل الله نكون حلينا مشكلة الريف في مصر»، منوها إلى أزمة التعديات في الريف «طب أنا هعمل إيه في أي تعدي آخر بعد ما نحل المشكلة، ده هيبقى ليه وضع تاني».