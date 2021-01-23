بأكثر من 100 خدمة.. بورسعيد أول مدينة رقمية في مصر

تعتبر محافظة بورسعيد، أول مدينة رقمية في مصر، بعد أن تم إطلاق أكثر من 100 خدمة رقمية حكومية في المحافظة، كمرحلة أولى، وتم رصد 12.7 مليار جنيه فى موازنة 2020-2021، لمنظومة التحول الرقمي في مصر.

وتم إطلاق المرحلة الأولى للمشروع التجريبي للتحول الرقمي بمدينة بورسعيد في منتصف عام 2019، والتي تقوم على مجموعة من حزم الخدمات هي: التموين، والتوثيق، ونيابات الأسرة، بينما شملت المرحلة الثانية عددًا من الخدمات مثل: التموين، وإنفاذ القانون، والإسكان الاجتماعي، وتضم المرحلة الثالثة خدمات: المرور، والحياة الزراعية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأحوال المدنية، والسجل التجاري، والمحليات، والكهرباء، وتكافل وكرامة، والعلاج على نفقة الدولة، والنيابة الإدارية، والاستثمار، والمناطق الحرة، والشهر العقاري.

وخلال الأسابيع المقبلة سيتم إطلاق المرحلة الرابعة ببورسعيد، وتشمل: الغرف التجارية، والمجتمعات العمرانية، والكهرباء، والتعليم، والشهر العقاري، وإنفاذ القانون.

النيابة الإدارية

تهدف ميكنة وتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية من خلال وضع النظم وتنفيذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بالعمل من خلال تطبيق النظام المميكن والاستغناء عن الدورة الورقية، وتنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتوفير النظم والتطبيقات اللازمة للعمل بكافة قطاعات النيابة الإدارية لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف.

وتهدف النيابة الإدارية إلى تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكل مراحل التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية مما من شأنه تسهيل التقاضي وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة، حيث يتم تطبيق منظومة التحول الرقمي تدريجيًا داخل النيابة.

التأمين الصحي الشامل

تم اطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل فى مدينة بورسعيد، من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة مشروع التأمين الصحي، وصل إجمالي عدد المواطنين الذين سجلوا في نظام التأمين الصحي الشامل من محافظات المرحلة الأولى من المنظومة، والتي تضم 6 محافظات وهي: بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس.

وبدأ تسجيل المواطنين في هذه المحافظات منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، ويُطبق نظام التأمين الصحي الشامل بشكل كامل في محافظة بورسعيد منذ إطلاق المشروع في يوليو من عام 2019، فيما بدأ التشغيل التجريبي فى 5 محافظات.