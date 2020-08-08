"الغضبان" يتابع سير العمل بالمشروعات السياحية غرب بور سعيد

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سير العمل بمشروع تاور باي بغرب المحافظة، للوقوف على معدلات التنفيذ، وذلك في إطار متابعته للمشروعات السياحية المقامة على أرض المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالخطة الموضوعة لتنفيذ الأعمال وتكثيف الجهود.. موضحًا أن بورسعيد تشهد الآن عصراً جديداً من التغيير والتنمية لاسيما في مجال السياحة؛ حيث بذلت الأجهزة التنفيذية جهوداً كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، والتي أثمرت عن وضعها على الخريطة السياحية لمصر والعالم، لما تمتلكه من مقومات سياحية متميزة بدءًا من موقعها الفريد، إضافة إلى المعالم التراثية الموجودة بها كالفنار وقاعدة ديليسبس وغيرها، فضلًا عن المشروعات السياحية العملاقة التي يجري إنشائها مثل بورتو سعيد وتاور باي وداون تاون.