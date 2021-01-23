محافظ أسوان خلال تفقد الإسكان المتميز: لا مجال لتأخير تسليم الوحدات

«لا مجال لأي تقاعس أو تأخير من الشركات في التنفيذ.. وليس لدينا رفاهية الوقت للإسراع بتسليم الوحدات السكنية لباقي الحاجزين مع الحفاظ على اللاندسكيب والمسطحات الخضراء والمواقع الخدمية داخل المدينة السكنية»، كانت هذه أبرز توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية بمشروع الإسكان المتميز رافقه خلالها الدكتورة غاده أبوزيد نائب المحافظ ومديري الجهات التنفيذية، بجانب مسؤولي الشركات المنفذة وممثلي الحاجزين من المواطنين.

وشدد اللواء أشرف عطية على وضع خطة زمنية محددة وتقرير أسبوعي لعرضه عليه عن حجم الأعمال المنفذة والمتبقى منها لإنهاء إنشاء وتشطيب باقي الوحدات السكنية بأجمالى 2118 وحدة سكنية بعد تسليم 744 وحدة للحاجزين في التجمعين الأول والثانى سواء بنظام التشطيب الكامل أو النصف تشطيب ، موجهاً مديرية الإسكان والشركات المنفذة بتكثيف العمالة وتلافي أي ملاحظات يبديها المستلمين للوحدات السكنية أولاً بأول حتى يتسنى لهم الإقامة بها في أسرع وقت ممكن، وهو الذي يتوازى مع عرض أي معوقات تظهر أثناء تنفيذ الأعمال بالمشروع لإيجاد الحلول السريعة وعدم تعطيلها لمعدلات التنفيذ.

وتفقد «عطية» مكونات المشروع في التجمعين الأول والثاني، حيث تابع أعمال الإنشاء والتشطيب والمرافق العامة الجاري تنفيذها بالعمارات السكنية التى تم تسليمها ليتوالى بعد ذلك تنفيذها بالوحدات المتبقية، مؤكداً أهمية الانتهاء من أعمال توصيل شبكات البنية التحتية، على أن يتوازى إنهاء أعمال التسوية والتكاسي وإنشاء الـ«باركنج» الحضاري ليكون ساحات انتظار للسيارات، علاوة على الانتهاء من المسجد الذى يتم إنشاؤه في منطقة تتوسط التجمعين لخدمة المقيمين بهم، لافتاً إلى أن مشروع الإسكان المتميز سيصبح عبارة عن «كومباوند» متكامل على الطراز المعمارى الحديث لما سيتم توفيره من الخدمات الجماهيرية المختلفة، وكذا متطلبات الحياة العصرية من مسطحات خضراء وأماكن مفتوحة للترفيه ومشايات وغيرها.