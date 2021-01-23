انهيار شقيقة ميدو منيب خلال تشييع جثمانه: حرقت قلبي

شهدت جنازة المنتج ميدو منيب، نجل شقيق الفنان الكبير الراحل أحمد منيب، الذي غادر دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 41 عامًا، إثر إصابته بنزيف في المخ، انهيار أفراد أسرته وأصدقائه.

وتعالت صرخات شقيقة ميدو منيب، خلال تشييع جثمانه من داخل منزل الأسرة بمنطقة السيدة زينب، وانهيارها وترديدها بعض الكلمات حزنًا على فراق شقيقها الشاب «ياحبيبي يا أخويا.. قطعت بأختك يا سندي.. حرقت قلبي ياميدو».

توفي إثر إصابته بنزيف في المخ

وكانت آخر كلمات الراحل ميدو منيب التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منذ ساعات: «شكلها نزيف فى المخ تانى» مضيفًا «الحمدلله»، وكان سبقها أمس الجمعة بكتابة عبارة واحدة «يااارب»، حيث أصيب بنزيف في المخ مرتين خلال الشهر الحالي توفي على إثر إصابته الثانية اليوم.

يعمل ميدو منيب في مجال الإنتاج الفني، ويمتلك شركة إنتاج غنائي بعنوان Pause Production وأنتج لعدد كبير من الفنانين خلال الفترة الماضية، منهم ساندي ورنا سماحة وإنجي وشذى.

وأنتج خلال رحلته الإنتاجية مئات الأغنيات وعشرات الألبومات أبرزها ألبوم هايدي موسى مش حب عادي، وحب أخوات لنسمة محجوب، ومخلوق ضعيف لحاتم فهمي، وياواهب الإيمان لشذى، وصلي على نبينا لريهام عبدالحكيم، بجانب عدد من الأدعية الدينية لمحمد نور، وكان جنوبي ونوبي للفنانة أمينة.

يعمل في مجال الإنتاج الغنائي

وكان آخر أعمال ميدو منيب الإنتاجية طرح ألبوم المطربة الشابة إيمي الطوخي، وألبوم الفنانة إيمي طه، وأغنية مالك ياشاب لنجمة ذا فويس إنجي أمين.

كما قدم ميدو منيب نفسه كمطرب فى عدد من الأغنيات السنجل أبرزها «وأنا ماشي».