آخر ما نشر المنتج الفني ميدو منيب على «فيسبوك» قبل وفاته: «الحمد لله»

غيب الموت المنتج ميدو منيب، نجل شقيق الفنان الكبير الراحل أحمد منيب، عن عمر ناهز 41 عاما، إثر إصابته بنزيف في المخ.

وكانت آخر كلمات الراحل التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منذ ساعات: «شكلها نزيف فى المخ تانى» مضيفًا «الحمدلله».

ونشر أمس عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» كلمة واحدة «يااارب» وكان حريصًا على نشر فيديوهات الأغاني التي أنتجها وكذلك حريصا على مشاركة بعض الصور الساخرة «الكوميكس» والتي يتفاعل معها أصدقائه بشدة.

وكان المنتج ميدو منيب قد اشتكى من نسيانه وعدم قدرته على التذكر حتى أنه نسي القراءة والكتابة وطلب من أصدقائه الدعاء له قائلًا «عندى حاجة مش طبيعية من امبارح .. كل شوية بنسى كل حاجة و اولهم القراية و الكتابه و ارجع كوبس تانى زى دلوقتى كده مع العلم انى خدت وقت فى الكتابة و التعديل»، مضيفًا «ادعولى».

وقررت أسرة الراحل إقامة صلاة الجنازة اليوم، عقب صلاة الظهر بالمسجد أمام منزله في 4 عطفة الخليج المصري بجوار مصنع الرشيدي الميزان، بجوار بيت الأسرة بالسيدة زينب، وسيكون الدفن بمقابر آل منيب بالدراسة.

يذكر أن الراحل يمتلك شركة إنتاج غنائي بعنوان Pause Production وأنتج لعدد كبير من الفنانين خلال الفترة الماضية، منهم ساندي ورنا سماحة وإنجي وشذى، وكان آخر اعماله الإنتاجية طرح ألبوم المطربة الشابة إيمي الطوخي، وكانت آخر اعماله الإنتاجية كان ألبوم الفنانة إيمي طه، وأغنية مالك ياشاب لنجمة ذا فويس إنجي أمين.

كان ينوي طرح ألبومات للمطربة راقية بعنوان «الناس حواديت» والمطربة أمنية، حسن بعنوان «بنوته»، بالإضافة لـ 3 ألبومات آخرى فى الفترة مابين شهر مارس وشهر يوليو وهى ألبومات لكلًا من إنجى أمين بعنوان «مسيطرة» ونور عرقسوسى بعنوان «من سوريا»، عقب شفائه من أزمته الصحية التي توفي على إثرها.

وأصيب أصدقاء ميدو منيب بالصدمة بعد خبر وفاته المفاجئ ونعاه عدد كبير منهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتحول حسابه الشخصي لما يشبه دفتر عزاء.