كان ينوي طرح عدة ألبومات.. 7 معلومات عن المنتج الراحل ميدو منيب

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، المنتج ميدو منيب نجل شقيق الفنان النوبي الكبير الراحل أحمد منيب، إثر إصابته بنزيف في المخ للمرة الثانية خلال شهر يناير، ومن المقرر أن تدفنه أسرته بعد صلاة الظهر اليوم في مدافن الأسرة بالدراسة.

ميدو منيب أنتج عددا كبيرا من الأغنيات والألبومات لنجوم أمثال محمد نور ونسمة محجوب

ترصد «الوطن» في هذا التقرير عددا من المعلومات عن المنتج الراحل

- ميدو منيب من مواليد 6 من شهر ديسمبر وتوفي في عمر ناهز 41 عاما

- يمتلك شركة غنتاج غنائي بعنوان Pause Production

- أنتج خلال رحلته الإنتاجية مئات الأغنيات وعشرات الألبومات أبرزها ألبوم هايدي موسى مش حب عادي، وحب أخوات لنسمة محجوب، ومخلوق ضعيف لحاتم فهمي، وياواهب الإيمان لشذى، وصلي على نبينا لريهام عبدالحكيم، بجانب عدد من الأدعية الدينية لمحمد نور، وكان جنوبي ونوبي للفنانة أمينة.

- آخر اعماله الإنتاجية كان ألبوم الفنانة إيمي طه، وأغنية مالك ياشاب لنجمة ذا فويس إنجي أمين.

- الراحل كان ينوي طرح ألبومات للمطربة راقية بعنوان «الناس حواديت» والمطربة أمنية، حسن بعنوان «بنوته»، بالإضافة لـ 3 ألبومات آخرى فى الفترة مابين شهر مارس وشهر يوليو وهى ألبومات لكلًا من إنجى أمين بعنوان «مسيطرة» ونور عرقسوسى بعنوان «من سوريا»، عقب شفائه من أزمته الصحية التي توفي على إثرها.

- قدم منيب نفسه كمطرب فى عدد من الأغنيات السنجل أبرزها «وأنا ماشي».

ميدو منيب أصيب بنزيف في المخ مرتين خلال شهر يناير

- دخل ميدو منيب في عدد من المشاكل الإنتاجية مع بعض المطربين الذين تعامل معهم منهم الفنانة هايدي موسى والفنانة مرفت وجدي، وكان قد وصلت الخلافات بينهم لساحات المحاكم.

كما أصيب الراحل بنزيف في المخ مرتين خلال الشهر الحالي توفي على إثرغصابته الثانية اليوم.