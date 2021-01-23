طقس الأسبوع: نشاط حركة الرياح وشبورة وأمطار بمعظم الأنحاء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، من حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 24 يناير وحتى الجمعة 29 من الشهر نفسه، موضحة أنه يسود الطقس حالة من عدم الاستقرار بداية من الأربعاء 27 يناير، يصاحبها نشاط لحركة الرياح وتساقط الأمطار على معظم الأنحاء.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد، الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة، خريطة انتشار الشبورة المائية صباحا، مناطق نشاط حركة الرياح، وسقوط الأمطار، وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

الظواهر الجوية المتوقعة الأحد 24 يناير 2021

ـ شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الاثنين 25 يناير 2021

ـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 26 يناير 2021

ـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 27 يناير 2021

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الخميس 28 يناير 2021

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

ـ أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة 29 يناير 2021

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، شمال الصعيد.

وتهيب الهيئة إلى ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.