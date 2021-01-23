الرسالة الصوتية الأخيرة للمخرج حاتم علي قبل وفاته بساعات: صحتي كويسة

نشرت إحدى الصفحات المعنية بأخبار المشاهير عبر تطبيق موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» الرسالة الصوتية الأخيرة للمخرج حاتم علي قبل وفاته بساعات.

وتحدث «حاتم» في الرسالة الصوتية، قائلا: «أنا قاعد في الحجر الصحي، ودائماً بصحى بدري، وصحتي كويسة، في انتظار شيء يحدث في هذا الكوكب حتي نرجع نعمل مرة أخري».

سبب وفاة المخرج حاتم علي

ورحل المخرج والممثل السوري حاتم علي، إثر إصابته بنوبة قلبية عن عمر لم يتجاوز الـ58 عاماً، مما سبب صدمة كبيرة لدى جمهوره ومتابعي أعماله الدرامية؛ وأثار أصداءً واسعة في الأوساط الفنية وعلى منصات التواصل الاجتماعي التي امتلأت بكلمات النعي والصور والمشاهد من أعماله الدرامية.

معلومات عن المخرج المخرج حاتم علي

ولد حاتم علي في بلدة الفيق في الجولان، وقد اضطرت عائلته إلى النزوح بعد احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان في عام 1967 ولم يكن وقتها قد تجاوز الخامسة من عمره.

قد عاش مع أسرته الصغيرة في أطراف مخيم اليرموك الذي يبعد عن دمشق نحو 8 كيلومترات، وبدأ علي مسيرته الفنية والأدبية بكتابة المسرحيات والقصص القصيرة ثم اتجه إلى التمثيل والإخراج لاحقا.

تخرج من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، ليبدأ بعدها أول مشوار فني له ممثلا في مسلسل (دائرة النار) للمخرج هيثم حقي.

وتوالت الأدوار عليه بعد ذلك، وفي أواخر التسعينيات، توجه إلى الإخراج، فأخرج مسلسل (الزير سالم) الذي كان بمثابة نقطة تحول في مسيرته الفنية.

وشارك في المسلسل كوكبة من النجوم السوريين، أمثال سلوم حداد والراحل خالد تاجا وعابد فهد وسمر سامي وجهاد سعد وتيم حسن وقصي خولي وكثيرين غيرهم.