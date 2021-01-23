آمنة نصير عن تشكيك نجلاء بدر بتواريخ ميلاد الرسل: ركزي في رسائلهم أفضل

استنكرت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، تشكيك الفنانة نجلاء بدر، في تواريخ ميلاد الرسل، متسائلة: «من أين جاءت بهذه المعلومة؟».

وقالت آمنة نصير، لـ«الوطن»: «تواريخ ميلاد الرسل، غير قابلة للتشكيك، لأنها قادمة بروايات مؤرخة بتواريخ لا ينساها التاريخ أبدًا»، موضحة: «العرب لم يكن لديهم كمبيوتر أو نتائج آنذاك، لكن بطبيعتهم يتبادلون الأحداث والتواريخ بشكلٍ مؤرخ لا تنساها ذاكرة الأجيال».

وتابعت: «أود نصيحة كل من يتقدم بأي معلومة، عليه أن يكون من أهل التخصص للمعلومة، وأن تكون المعلومة موثقة توثيقًا جيدًا لا يقبل الشك»، موجهة حديثها لنجلاء بدر: «تريدين التشكك فعلى الأقل أن تستوقي عما تقوليه».

وتساءلت آمنة نصير: «ما الذي يُغير من قيمة النبي أو الرسول إذا تم تداول أي معلومة بتاريخ ميلاده، سواء تقدمت أو تأخرت أيامًا أو ساعات؟ يا ليتك تبحثين فيما قام به الرسل من رسالات من رب العالمين فهذا هو الأفضل».

وكانت الفنانة نجلاء بدر، قد شككت في تواريخ ميلاد الرسل، إذ قالت لـ«الوطن»، إن تواريخ ميلاد كل الرسل غير موثوق فيها، فكلها احتمالات مقربة ليست أكثر ولا تصل إلى حد التأكيد، فسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ليس بوسعنا التأكيد إنه ولد في اليوم الذي نحتفل فيه بميلاده.