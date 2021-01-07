بعد نجلاء بدر.. لقاء الخميسي تهاجم متابعا أساء للأقباط في عيد الميلاد

شنت الفنانة لقاء الخميسي، هجومًا عنيفًا على أحد متابعيها، بعد سخريته من احتفال الأقباط بعيد الميلاد، قائلة: «أمثاله محتاجة إقصاء وإعادة تربية.. لكي الله يا مصر».

ونشرت الفنانة لقاء الخميسي، «ستوري» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، لتُعبر عن مدى استياءها الشديد من سلوك هذا الشاب، والذي وصفته بقولها: «هذا الكائن تلميذ من تلاميذ بعض الذين يتحدثون بإسم الدين، وهم لا علاقة لهم إطلاقًا بآداب الدين واحترامه للآخرين».

وكانت الفنانة نجلاء بدر، قد شنت هي الأخرى هجومًا عنيفًا على إحدى المتابعات لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بعدما نشرت الأولى كلمات تهنئ من خلالها المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، لترد عليها الأخرى: «بتهنيهم على كفرهم».

وكتبت الفنانة نجلاء بدر، في تعليقها قائلة: «استغفر الله العظيم، إنتي إزاي بتكفري الناس، أي دين إداكي حق التكفير، ده عيد ميلاد سيدنا عيسى، إنتي لا تؤمني بالأديان والرسل؟؟».

وأضافت: «إقري الكتب السماوية كلها التوراة والإنجيل والقرآن، بسم الله الرحمن الرحيم آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ».

وتابعت: «إنتي كده مش عارفة حاجة عن الأديان ولا الأنبياء ولا الكتب اللي المفروض تؤمني بها، بلاش تتكلمي ولا تعلقي بجهل، أول آيه نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام، أول كلمة إقرأ، يا ترى عملتي بيها؟، هاتقابلي ربنا تقوليله ما أمنتش برسلك وكتبك علشان كانوا مسيحيين ويهود، إنتي واعية لدينك وللأنبياء والكتب والرسل».

وكانت لقاء الخميسي، قد تعرضت لحادث سير قبل أيام، نتج عنه تهشم أجزاء من سيارتها، إذ حرصت على طمأنة محبيها على حالتها الصحية، إذ قالتفي تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنها بخير وتتمتع بصحة جيدة، ولم تتعرض لمكروه جراء الحادث، مضيفة أن السيارة تعرضت لتلفيات كبيرة وتعكف حالياً على إصلاحها.

كما وجهت «الخميسي» الشكر لكل من سأل عنها عقب الحادث، سواء من حدثوها هاتفياً أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلي أنها موجودة في منزلها حالياً رفقة زوجها محمد عبدالمنصف وولديها «أدهم» و«آسر».