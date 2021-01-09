نجلاء بدر عن واقعة تكفير المسيحيين: «نُحاسب على أعمالنا وليس ديانتنا»

أبدت النجمة نجلاء بدر، استياءها الشديد من واقعة تكفير فتاة للأقباط في عيد الميلاد المجيد عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام».

ونشرت نجلاء، رسالة تهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد، إذ فوجئت بتعرضه لهجوم من متابعة قالت لها: «ميلاد مجيد إيه، ده اسمه كفر، يخرب بيوتكم، مسيحيين بتهنيهم على كفرهم» لترد عليها الفنانة قائلة: «أنتي كدة مش عارفة حاجة عن الأديان ولا الأنبياء ولا الكتب اللي المفروض تؤمني بيها، فبلاش تتكلمي ولا تعلقي بجهل، أول آية نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام اقرأ، يا ترى عملتي بيها؟».

ومن جانبها، قالت نجلاء لـ«الوطن»، إنه لا يحق لأحد تفكير أقرانه من البشر، لأن الإنجيل والتوراة والعهد القديم والعهد الجديد كتب سماوية، فضلاً عن كون عيسى وموسى نبيان مُرسلان من الله، مضيفة: «الدين معاملة، ونحن نُحاسب على أعمالنا وأقوالنا وليس عن ديانتنا، لأن الله بعث بالرسل لوضع تشريعات لأهل الأرض، ولكون الناس حينها اتجهوا إلى عبادة الأوثان بعد بحثهم عن الخالق».

نجلاء بدر تتساءل: «أنتوا جايين على المسيحيين وهم أهل كتاب وسايبين اللي بيعبدوا البقر؟»

وتابعت: «الرسالة الأساسية والأهم هي عبادة الله بغض النظر عن الرسول، ومثلما أشرت فالديانات الثلاث منزلة من المولى عز وجل، وإذا عدنا لسورة البقرة سنجد الآية الكريمة (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) فالله هنا لم يذكر كتاباً واحداً أو رسولاً واحداً، فعلي أي أساس نُكفر الناس؟ وكيف نمحي رسولاً بعثه الله في يوم من الأيام؟».

الفنانة: ما وصلنا إليه من عدم وعي وجهل ينذر بكارثة

وتساءلت: «الناس اللي معترضة على المسيحيين مش معترضين على اللي بيعبدوا البقرة لسة؟ أنتوا جايين على المسيحيين اللي هم أهل كتاب وسايبين اللي بيعبدوا البقر والشمس؟ أرى أن ما وصلنا إليه من عدم وعي وجهل ينذر بكارثة، لأنه لا يحق لأحد تقييم درجة إيمان غيره، فهذا شأن آلهي قولاً واحداً (لأن اللي بيدخل الجنة ربنا)».