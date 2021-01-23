السيسي لشركات «الطلمبات»: إنتاجكم يبقى جاهز «بدل ما نجيب من برة»

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على خط المياه الناقل من محطة المعالجة ببحر البقر إلى الأراضي التي تصلح للزراعة في سيناء، قائلًا إنَّ الحفر سيستوعب 8 مواسير على امتداد أكثر من 100 كم: «اوعوا تفتكروا إن الـ400 ألف فدان هيتعملوا بتكلفة مالية بسيطة، لكن لازم الدولة تتصدى للمعوقات عشان تعمل تنمية».

الرئيس: «ساعدوني في التكلفة المالية.. محدش بيشتري بالطريقة اللي أنا بشتري بيها دي»

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد: «هنعمل كل ده بفضل الله بشركات مصرية مش مستورد من برة، إحنا محتاجين إنتاجهم، ساعدوني في التكلفة المالية محدش بيشتري بالطريقة اللي أنا بشتري بيها دي».

الرئيس: محتاجين لمحطات الصرف الصحي الخاصة في 4 آلاف و500 قرية 10 آلاف طلمبة

وتابع: «بقول لشركات الطلمبات في مصر إنَّ إنتاجهم يبقى جاهز لتلبية مطالبنا طبقًا للمعايير الفنية المطلوبة، ودكتور مصطفى مدبولي بيقول إننا محتاجين لمحطات الصرف الصحي الخاصة بـ4 آلاف و500 قرية 10 آلاف طلمبة، يعني فرصة كبيرة جدًا لشركاتنا المصرية إنها تعمل استثمارات عشان تدينا الطلمبات بدل ما نجيبها من برة.. يلا يا مصريين بقى نبني ونعمل لبلدنا».