اليوم.. تسليم 1440 وحدة بمشروع «دار مصر» بالقاهرة الجديدة

يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، تسليم 1440 وحدة سكنية في 60 عمارة، تشملها الدفعة الـ18، بالمرحلة الأولى، بالمشروع السكنى «دار مصر» للإسكان المتوسط، بمنطقة القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة، وتستمر إجراءات تسليم الوحدات حتى الأحد 18 إبريل 2021.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 318، اليوم الأحد 24 يناير، ووحدات العمارة رقم 330، يوم الاثنين 25 يناير، 25/1/2021، ووحدات العمارة رقم 319، يوم الثلاثاء 26 يناير، ووحدات العمارة رقم 203، يوم الأربعاء 27 يناير، ووحدات العمارة رقم 331، يوم الأحد 31 يناير، ووحدات العمارة رقم 332، يوم الاثنين أول فبراير.

وأكد أن باقي الواحدات بترتيب أرقام العمارات ستتم في المواعيد اللاحقة يوميا، حتى يوم الأحد الموافق 18 إبريل، موعد تسليم وحدات العمارة رقم 243.

كما أشار «غنيم»، إلى أنه تم البدء فى تسليم وحدات سكن مصر بمنطقة التجمع الثالث بالمدينة، الأحد الماضى 17 يناير، وعدد الوحدات 1656 وحدة سكنية.

ويترك الجهاز مدة شهر بعد انتهاء المواعيد المحددة لاستلام الوحدات السكنية، للفائزين المخالفين، كى يستطيعوا استلام وحداتهم، وذلك وفقا لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالى خلف الداون تاون، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

ومن المنتظر تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية ضمن مشروعين سكنيين وهما، مشروع «جنة» و مشروع «سكن مصر»، وذلك خلال الأيام المقبلة.

ويأتي ذلك تزامنا مع الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من حين لآخر، في عدد من المدن الجديدة، وذلك بمساحات وأسعار مختلفة.