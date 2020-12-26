تعاون بين «الخدمة الوطنية» و«تنمية المشروعات» لتوفير ماشية للمربين

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بهدف توفير رؤوس ماشية متميزة السلالات (للتربية والتسمين) لصغار المربين من المزارعين والشباب والسيدات ليقوموا بعمل مشروعات صغيرة للثروة الحيوانية بتمويل ميسر من جهاز تنمية المشروعات، حيث وقع البروتوكول رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، ونائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة ورفع قدراتها الإنتاجية لتساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية وفي توفير المزيد من فرص العمل المستقرة والناجحة للشباب.

وأكدت «جامع» أن توقيع هذا البروتوكول يأتي وفقا لخطة جهاز تنمية المشروعات التي تعتمد على التنوع في المشروعات، ما يساعد على التوسع في إتاحة فرص عمل للمواطنين بشكل أكبر ويعمل في نفس الوقت على تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الضرورية بأسعار مناسبة.

وأشارت إلى أن البروتوكول سيخدم قطاعا عريضا من صغار المربين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة للثروة الحيوانية من خلال التمويل الذي سيقدمه جهاز تنمية المشروعات لمساعدتهم على شراء الرؤوس الحية المتميزة السلالات من الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، موضحة أن الجهاز سيقدم الدعم الفني لصغار المربين حيث سينظم ندوات تعريفية وارشادية لتدريبهم على تربية الماشية والرعاية اللازمة لزيادة معدلات الإنتاج وتحسين الجودة.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على اهتمام الجهاز بالتعاون والتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسساتها لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع القدرات التنافسية لأصحاب هذه المشروعات وتقديم كافة أوجه الدعم المالي والفني والتسويقي لتطوير هذا القطاع وتوفير فرص عمل من خلاله وأن هذا البروتوكول سيتيح الفرصة للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة للثروة الحيوانية أن يقيموا هذه المشروعات بتمويل من الجهاز ومن خلال سلالات ماشية متميزة ومضمونة من الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني.