القبض على زوجة المعارض الروسي «نافالني» في مظاهرة وسط موسكو

ألقت قوات الأمن الروسي القبض على، يوليا نافالنايا، زوجة المعارض، ​أليكسي نافالني، في موسكو، على هامش الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد دعما لزوجها، اليوم، بحسب مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر مقطع الفيديو قيام الشرطة بإيقاف، نافالنايا، عند مدخل محطة مترو في وسط موسكو بالقرب من مكان تجمع المتظاهرين، ثم تظهر وهي تُقاد إلى سيارة شرطة، وفق ما نشرته شبكة «CNN» الإخبارية.

وانضمت يوليا نافالنايا، للاحتجاج في موسكو، ونشرت صورة لها في المسيرة على «إنستجرام»، معلقة: «سعيد للغاية أنكم هنا.. شكرًا لكم»، وبعد أقل من 30 دقيقة، شاركت نافالنايا صورة أخرى لنفسها، وتقول إنها في سيارة شرطة.

كما حضرت والدة نافالني، ليودميلا إيفانوفنا نافالنايا، التجمع في موسكو.

وألقت قوات الأمن القبض على مئات الأشخاص في المسيرات في جميع أنحاء روسيا، التي نظمت في تحد للسلطات، ووفقا لموقع منظمة «أو في دي- إنفو»، المستقلة المعنية بمراقبة الاعتقالات على هامش المظاهرات، إذ تم اعتقال 863 شخصًا في وقت مبكر من بعد ظهر يوم السبت.

وانطلقت المظاهرات في مدينة فلاديفوستوك، في أقصى شرق روسيا وامتدت إلى الغرب مع تقدم اليوم.

وقال أنصار نافالني، أمس الجمعة، إنهم يخططون للاحتجاج في 90 مدينة، وأظهرت مقاطع فيديو، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حشودًا من الناس تجمعوا في فلاديفوستوك، وعدد من المدن في أنحاء سيبيريا ووسط روسيا، وأظهر أحد مقاطع الفيديو احتجاجًا صغيرًا في مدينة ياكوتسك، حيث انخفضت درجات الحرارة.

وفي منتصف اليوم بدأت حشود من الناس في التجمع في ساحة بوشكين وسط موسكو، حيث كان من المتوقع حدوث أكبر احتجاج، وواجهتهم شرطة مكافحة الشغب، وتم اعتقال عشرات المتظاهرين حتى قبل بدء الاحتجاج رسميا.

وقالت وزارة الداخلية الروسية، إن نحو 4 آلاف شخص تجمعوا في احتجاج في موسكو، ولم يشر البيان إلى نافالني، وتم نشره قبل حوالي 40 دقيقة من بدء الاحتجاجات، ولم تحصل التظاهرات على تصريح حكومي رسمي وحذرت السلطات الناس من حضورها.

وتم اعتقال العديد من حلفاء نافالني، هذا الأسبوع، بسبب التحريض على الاحتجاجات، بما في ذلك المتحدث باسمه، كيرا يارمش، ومحقق مؤسسة مكافحة الفساد، جورجي ألبوروف، والناشط المعارض، ليوبوف سوبول.