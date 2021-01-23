زوجة أحمد السقا: والدي في حالة خطر ادعوا له

ناشدت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، أصدقاءها، بالدعاء لوالدها، مصفف الشعر محمد صغير، بعد تدهور حالته الصحية، إثر إصابته بفيروس «كورونا».

وكتبت مها الصغير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أرجو الإكثار من الدعاء.. والدي في حالة خطر».

وحرصت إحدى أصدقاء العائلة، على الدعاء لمحمد الصغير، إذ قالت: «ربنا يشحتك لعيالك يامحمد قادر على كل شىء ربنا يقعدلك كل عمل طيب عملتو وبيت فتحتو واهل كنت بار بيهم فى صحتك ويفك كربك قادر ياكريم والنبى ادعوا لمحمد الصغير.. بحبك يامها وبدعيلك يطمنك على اغلى انسان فى حياتك».

وكان مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، قد أصيب بفيروس كورونا، مطلع شهر يناير الجاري، ليدخل على أثره المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، ويتواجد حاليا على جهاز التنفس الصناعي بعد تعرضه لصعوبة التنفس بسبب إصابته بمضاعفات في الرئة، ويباشر فريق طبي متخصص متابعة الحالة بدقة، وتحت إشراف طبي متكامل.

تآكل الرئة

وكانت مصادر قد قالت لـ«الوطن» في وقتٍ سابق، إن كورونا أثر على رئتي محمد الصغير وتمكن منها، وهو ما تطلب وضعه على جهاز التنفس الصناعي، مضيفة أن خبير التجميل يحتاج إلى دعوات محبيه لتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

وأوضحت المصادر أن الإعلامية مها الصغير، تمر بحالة نفسية سيئة وتلازم والدها داخل المستشفي، ويرافقها زوجها الفنان أحمد السقا، الذي يحاول الشد من أزرها في هذا الموقف الصعب.

حملات دعم

وحرص عدد من الفنانين، على دعم مها الصغير وأحمد السقا، ومساندتهما في أزمة محمد الصغير الصحية، منهم الفنانة حلا شيحة صورة للصغير، التي نشرت عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام» وعلقت عليها قائلة: «محمد الصغير إنسان عزيز علي قلوبنا، ادعوا له كل لحظة أن يشفيه رب العالمين ويعافيه فهل ممكن تدعوا له معايا؟ جميل إننا ندعي لبعض ونتبادل الدعاء وهو يحتاج لدعائنا جميعاً، اللهم أنت الشافي، اللهم أشفي عبدك محمد شفاءً تاماً لا يغادره سقماً، ورده يارب لأولاده وأحفاده وكل أحبابه أمين يارب العالمين».