حظك اليوم الأحد 24-01-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تتنوع الرسائل اليومية لأصحاب الأبراج بشكل يومي وذلك وفقًا لتوقعات الفلك ووفقًا لتاريخ ميلاد كل برج، وفي هذا الصدد؛ تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يجعلك اليوم تتألق موهبة وفنا وتعتني جيدا بكل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الأصدقاء يمدك بحرارة المشاعر وباليقظة وتهتم بالجميع وتفتنهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المال مما يضع أمامك التزامات وأمور مالية وتنشغل بإيجاد حل لها، حاول أن تضاعف تركيزك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اعتمد اليوم أسلوبا ودّيا وقد يساعدك ذلك على الإقناع والتأثير.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالحيوية والجرأة ويجعلك أكثر استعدادا للمبادرة ويضعك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب اليوم للانخراط في نشاط تشعر بالحماس تجاهه.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك ولا تظهر تذمرا إذا مضت الأمور ببطء واصبر.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل ولمراقبة الأجواء من حولك، فقط حافظ على السرية والكتمان.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم على تنمية أعمال ويمكنك تمييز العدو من الصديق.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، يمدك القمر بالإصرار على مطاردة السعادة أينما كانت.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة مديحة كامل، ويوافق تاريخ ميلادها 3 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

رغم معاكسة القمر فإن إيمانك بنفسك وبالحق يساعدك على تخطي الخلافات.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق، فلا تستسلم اليوم للعصبية والتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بحب المعرفة وقد تميل اليوم للقتال بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ الشمس وعطارد في منزل الحب يمدانك بالسحر والجاذبية ويجعلانك مميزا على كل المستويات.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة حورية فرغلي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لتخطط لمستقبلك بحكمة وتعرف قيمة ما هو جيد وتحافظ عليه.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس في منزل العلاقات تدفعك لتقوية الروابط مع الآخرين وتنجز الواجبات الموكلة إليك باقتدار ونجاح.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يسبب لك إرباكا وعليك أن تضاعف تركيزك وتنتبه لحقوقك، وأمام العقبات حاول أن تغير نظرتك لتجد حلا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم أن تكون صبورا وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة لوسي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل مما يدفعك لتكمل مسيرتك ممتثلا للواجب.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك إشراقة وحضورا أخاذا وتترك أثرا جيدا في النفوس.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي نيكولاس كيدچ، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الشمس وعطارد والمشتري في برجك ويساعدك ذلك أن تقوم بخيارات جيدة وتحسن التصرف.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بلمسات حانية ويكون لها وقع رائع على من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب رمضان صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

عليك أن تلتزم بالصواب مهما كانت المغريات ومن المهم أن تتأنى في ردودك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

ما زال القمر في وضع معاكس مما يهدد علاقاتك العاطفية والعائلية، وعليك أن تصبر ليومين.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة هيفاء وهبي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.