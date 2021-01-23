«س» و «ج» عن ترقيات موظفي الدولة في قانون الخدمة المدنية

يترقب نحو نصف مليون موظف بالجهاز الاداري للدولة، إجراء حركة ترقيات خلال الفترة المقبلة، مع بداية العام الجاري 2021.

وقد حدد قانون رقم 81 لسنة 2016، المعروف بقانون الخدمة المدنية، طرقا جديدة ومختلفة في إجراء الترقيات لموظفي الحكومة، عما كان عليه الوضع في قانون 47 الملغي.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، أهم الأسئلة والأجوبة حول طرق حصول الموظف الحكومي بالجهاز الإداري للدولة، على ترقيتك في ميعادها دون تأخير، كما يلي:

* هل ما يزال العمل بنظام الترقية موجودا في ظل القانون؟

- نعم يوجد بند لذلك، وفقا لما نصَّت عليه المادة «90» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث يشترط أن تكون ترقية الموظف إلى وظيفة شاغرة وممولة تلي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى، وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها، وأن يكون الموظف مستوفيا لشروط شغل الوظيفة أو مرقى إليها، وأن يكون قد قضى المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وهي 5 أعوام للترقية، من السادسة إلى الخامسة، ومن الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوام من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية للأولى، ومن الشروط أيضا للترقية بالأقدمية أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة «الوزارة أو المحافظة أو الهيئة التابعة لها الجهة التي يعمل بها الموظف»، أو من تفوِّضه بناءً على اقتراح من لجنة الموارد البشرية.

الترقية بالأقدمية مازال معمولا به لكن بشروط

* وهل نظام الترقيات بالأقدمية اختلف عما كان عليه الوضع في قانون 47 الملغي؟

- نعم، فقد كانت الترقيات للدرجة الأعلى، وفقا للقانون الملغى تعتمد على الأقدمية فقط، ومرور المدة البينية في الأساس، أما في قانون 81 فأصبح هناك طريقة جديد، وهي الترقية بالاختيار، بالإضافة إلى نظام الأقدمية، لترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الأولى بالاختيار، والثانية بالأقدمية.

معايير الترقية بالاختيار

* ما هي معايير الترقية بالاختيار؟ وما هي المعايير والشروط الواجب توافرها في الموظف لكي يحصل على الترقية للدرجة الأعلى بالاختيار؟

الترقية بالاختيار، تتم عن طريق أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وأن يجتاز بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة أو الجهة أو المصلحة التي يعمل بها.