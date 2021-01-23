موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل جمال الحريم وتردد القنوات الناقلة

استطاع مسلسل جمال الحريم أن يحتل أعلى قائمة محرك البحث «جوجل» بسبب الأحداث التي تدور في مجال الرعب والتشويق، ويدور حول مذيعة تدخل في عالم غريب من الجن وسيطرة الشياطين على أصحاب النفوس الضعيفة من البشر.

تستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها في المجال الفني على مدار الساعة، موعد الحلقة الجديدة من مسلسل جمال الحريم وتردد القنوات الناقلة، التي احتلت أهم التريندات عبر موقع البحث العالمي «جوجل»، فضلا عن ملخص الأحداث الماضية..

ملخص أحداث مسلسل جمال الحريم

تدور أحداث مسلسل جمال الحريم في 40 حلقة، على خطين متوازين، حيث تبدأ الأحداث عندما تكتشف حنان التي تقوم بدورها «دينا فؤاد» أنها تري بعض الأحداث المتعلقة بالجن ولجأت إلى أحد المشايخ الذي استنزف أموالها، الأمر الذي لم يرق لصديقتها نور التي تقوم بدورها الفنانة «نور اللبنانية» ورأت أنها تتعرض للنصب، فقامت بالإبلاغ عن هذا الشيخ.

انتهت تلك الحلقة بقبول حنان بسيطرة الشيطان عليها، فيما بدأت نور تري بعض الأمور الغريبة، وبدأ بعدها أياد ابن خالة نور الذي يقوم بدوره «حازم سمير» بتقديم المساعدة لعلاج نور، وخلال هذا الأمر بدأ يطلب أشياء غريبة، لكن نور تشعر بالغضب من نفسها وقررت التوقف.

وفي نفس الوقت تتطور علاقة نور بزميلها في العمل «يوسف» الذي يقوم بدوره «خالد سليم» ويحاول إرشادها على الطريق السليم وتقوية قلبها.

وتقوم عائلة المصيري «فراس السعيد» بمحاولة الكشف عن سر خطير في عالم الشياطين والجن، ولكنه بحاجة لشخصية نقية، ووقع الاختيار على نور، مما يجعلهم يقومون بالعديد من المؤامرات لإخضاع نور، وتتوالى الأحداث.

موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل جمال الحريم

ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل جمال الحريم، غدًا الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة دي أم سي، وهي الحلقة 31 من مسلسل جمال الحريم.

مواعيد عرض مسلسل جمال الحريم

يذاع مسلسل جمال الحريم على قناة DMC من الأحد إلى الخميس.

وتعرض الحلقة الجديدة في الساعة السابعة والنصف مساء ، والإعادة الأولى في الثالثة صباحا، والإعادة الثانية، في اليوم التالي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

ويذاع المسلسل أيضا على قناة دي أم سي دراما في تمام الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا.

ويذاع على قناة MBC4 في تمام الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

تردد قنوات دي إم سي dmc

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11449

الاستقطاب: أفقي h

معدل الترميز:27500

معامل التصحيح :6/5

تردد قناة cbc

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، الفنانة نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.