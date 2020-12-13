صلاح عبدالله عن "جمال الحريم": أتمنى الناس تشوفه

أعلن الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه بموقع فيسبوك، انطلاق أولى حلقات مسلسل "جمال الحريم"، متمنيا أن ينال العمل أعلى نسب مشاهدة.

وكتب عبدالله، "أتمنى أن يحظى هذا العمل بنسبة مشاهدة عالية تستمر في متابعته بحب وتقدير، بقدر المجهود الفظيع جدا الذي بذله فريق العمل ليخرج للنور".

وتدور أحداث "جمال الحريم " في إطار من التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها لأزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث.

وأعربت دينا فؤاد، إحدى أبطال العمل، عن سعادتها بردود الفعل الكبيرة التي تلقتها عقب نشر البرومو، خصوصا أنه حاز على إعجاب الجميع، مؤكدة أن العمل سيمفونية درامية ونقلة نوعية وجديدة على الدراما المصرية ويحمل روحا مختلفة.

وأوضحت أن الشخصية التي تلعبها في المسلسل مأخوذة عن قصص حقيقية من حكايات الدجل والشعوذة، وتظهر على الشاشة في دور فتاة ملبوسة وأيضا فتاة عادية، مشيرة إلى أن ذلك تطلب منها مجهودا مضاعفا.

وأضافت دينا فؤاد أن الشخصية مفاجأة بكل ما تحمل الكلمة معنى، وتطلبت منها خضوعها لجلسات ماكياج طويلة وصعبة، ومعايشة للشخصية كي تتمكن من إتقان تجسيدها داخل أحداث المسلسل.

مسلسل "جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، بطولة دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، هبة حسن، وهدى الأتربي، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.