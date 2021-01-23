وزير الري: إشادة الرئيس السيسي بي بمثابة تكريم للعاملين بالوزارة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي به اليوم، بمثابة تكريم لكل العاملين في وزارة الموارد المائية والري، الذين يقومون بجهد كبير على مدار اليوم لتأمين وصول المياه لكل للمزارعين ومحطات مياه الشرب.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أشاد بالدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة بورسعيد قائلاً: «مغلبني في المياه والله، لكن احنا بنعمل له كل اللي هو عاوزه لأنه رجل أمين ومحترم وحريص على كل نقطة مياه، ودي كلمة مش مجاملة».

وأضاف «عبدالعاطي» في تصريح لـ«الوطن»، إنه فوجئ بإشادة الرئيس اليوم، وأسعدته كثيرًا وكذلك العاملون بوزارة الموارد المائية والري الذين شعروا إنها إشادة لهم، لما يبذلونه بشكل دائم من مجهود على كافة المستويات، بكل جد واخلاص، حيث أنهم يعملون في حالة طوارئ على مدار العام لمتابعة عدد من الملفات.

وأوضح: «من بين تلك الملفات الوقاية من أخطار السيول، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات خلال الـ4 أعوام الماضية، تسببت في حماية الأرواح والمنشآت.

وتابع الوزير أن الكثير من أبناء الوزارة أرسلوا له رسائل على هاتفه المحمول يعبرون فيها عن شعورهم بالسعادة، واستعدادهم لبذل الكثير والكثير لتوفير المياه وتعظيم الاستفادة منها، في إطار خطط الدول لتعظيم مواردها المائية، موضحًا أن وزارة الموارد المائية والري تعمل بروح الفريق ورغم الأعباء الكبيرة التي أضيفت مؤخرًا.

نسابق الزمن للانتهاء من المشروعات القومية

وأضاف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من عدد من المشروعات القومية الهامة، في مقدمتها المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، وكذلك مشروع تطوير الري في الأراضي القديمة والجديدة، فضلاً عن تنفيذ المهام التي تقوم بها الوزارة بشكل يومي لتوصيل المياه والحفاظ عليها وتعظيم كل نقطة مياه فيها من خلال جنود مجهولة.