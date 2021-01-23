عميد «زراعة عين شمس»: لن يكون هناك أي شبر خالٍ على أرض سيناء

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن مشروع الاستزراع السمكي «الفيروز»، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، بشرق التفريعة في بورسعيد، يسهم في تنمية سيناء كلها، إذ أنها من أهم الأجزاء التي تمثل بعدا استراتيجيا قويًا لمصر، وعندما يجرى تنميتها بالمشروعات العملاقة فإن هذا الأمر سيكون أفضل ضمان لحماية أمنها وأمن مصر.

الاستزراع السمكي سيوطن مشروعات عملاقة أخرى

وأضاف جلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صدى البلد» الذي يعرض عبر شاشة «صالة التحرير»: «المشروع هدفه الأساسي ليس الإنتاج، ولكنه يستهدف التوطين وإقامة مشروعات أخرى عملاقة وجذب المستثمرين بشكل كبير، ومن خلال الخطة الطموحة للدولة المصرية لن يكون هناك أي شبر خالٍ على أرض سيناء، بل إنها ستكون صالحة لتوطين كل المصريين لتوفير فرص العمل».

هناك 400 ألف فدان سيجرى استزراعهم قريبًا في سيناء

وتابع عميد «زراعة عين شمس»: «هناك 400 ألف فدان سيجرى استزراعهم قريبًا في سيناء بجميع أنواع الخضراوات، وستنتشر تقنية المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، لتوفير احتياجات المواطن المصري، كما أطلقت الحكومة المصرية مشروع حياة كريمة لتطوير نحو 4700 قرية مصرية و137 مركز وهذا أمر رائع، وسيطول التطوير جميع المناطق التي عانت كثيرًا من الإهمال في مصر».

وأردف، أن الدولة المصرية تعمل في كل الاتجاهات وتدشن مشروعات عملاقة بالتوازي في الأمن الغذائي والأمن القومي وعملية تطوير البنية التحتية للمجتمع المصري: «2021 هتبقى سنة خير على الشعب المصري».