السيسي عن «تطوير القرى»: نسعى لتغيير الريف المصري بشكل متكامل

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه للإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف، على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد، قائلا: «مشروع تطوير القرى المصرية إحنا قدمنا للناس من خلالكم إيه اللي هيتعمل ببساطة، لكن إحنا ما ننشده هو تغيير وجه الريف المصري بشكل متكامل».

وأضاف «السيسي»: «إحنا مش هنقول طب نشوف القرى الأكثر احتياجًا ونشتغل فيها الأول، أو نقول القرى اللي فيها الصرف الصحي بتاعها طبقًا للخطة، لأ، إحنا داخلين نقول الـ 50 مركز دول في الـ 22 محافظة واللي يتضمنوا 1500 قرية هنخش فيهم ونخرج وهما مش محتاجين أي حاجة تاني هما والدوائر بتاعتهم».

وعن التكلفة المادية لهذا المشروع، قال الرئيس السيسي: «التكلفة المالية مخططة ومدبرة كالآتي، القطاع الكهربائي كان حاطط أرقام لصالح كهرباء الريف، وكذلك باقي الوزارات، مثل الري والتعليم والصحة والإسكان، حاطين أرقام في الموازنة خلال الـ3 سنوات، هنحشد هذه الأموال ونخلص بيه من حاجة واحدة في مرة واحدة، إحنا بنتكلم عن تطوير القرى خلال 3 سنوات، مش 1500 قرية بس ، لأ ، ده 4500 قرية».