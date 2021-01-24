«س و ج» كل ما تريد معرفته عن قاعات الحضانات الجديدة بالمدارس

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن دراستها لفتح قاعات حضانات جديدة للأطفال من سن عامين حتى 4 سنوات، أصبح يدور في ذهن أولياء الأمور الكثير من الأسئلة حول ذلك الأمر

«الوطن» تستعرض التفاصيل حول قاعات الحضانات الجديدة من خلال نظام السؤال والجواب:

- هل تقبل قاعات الحضانات الجديدة سن معين للأطفال؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها قاعات حضانات للأطفال وليست رياض أطفال، بمعنى أنها تستقبل الأطفال من سن عامين وحتى 4 سنوات فقط.

- من المسئول عن إنشاء تلك الحضانات الجديدة؟

سيتم إقامة قاعات الحضانات الجديدة بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي، حيث إنه من المقرر أن توفر وزارة التربية والتعليم أماكن القاعات داخل المدارس وتقوم التضامن الاجتماعي بتأثيث وتجهيز تلك القاعات.

- أين ستقام تلك القاعات الجديدة؟

سيتم توفير الحضانات داخل المدارس التي بها إمكانية وقاعات فارغة يمكن من خلالها إقامة قاعات للحضانات بها، وذلك في مختلف القرى والمدن بالمحافظات وذلك لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.

- وما الهدف من إقامة تلك الحضانات؟

الهدف من إقامة قاعات حضانات جديدة بالمدارس هو تأهيل الأطفال بين سن عامين وحتى 4 سنوات قبل مرحلة رياض الأطفال.

- وهل هناك معايير يتم على أساسها اختيار الأطفال؟

هناك بعض المعايير لاختيار الأطفال داخل الحضانات، ومن أبرز أن يكون السن من عامين إلى 4 سنوات، بالإضافة إلى أن يكون سكن الطفل ضمن النطاق الجغرافي للمدرسة.

- ومتى سيتم الانتهاء من تنفيذ القاعات؟

وزارة التربية والتعليم تنتظر حاليا حصر الأماكن الشاغرة من مختلف المدارس على مستوى محافظات الجمهورية عن طريق هيئة الأبنية التعليمية، من أجل بدء تنفيذ مشروع قاعات الحضانات.

وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم العام، اجتماعا عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، خلال الأسبوع الماضي مع مديري عموم الأبنية التعليمية من أجل معرفة ما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن في أمر قاعات الحضانات.