محافظ القليوبية يعزي أسرة «وكيل التعليم» بمسقط رأسه في دمياط

قدم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واجب العزاء لأسرة الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بمسقط رأسه بقرية العنانية بمحافظة دمياط، والذي وافته المنية اليوم السبت، إثر أزمة صحية.

واستقبل المحافظ اللواء محمد رأفت سكرتير عام محافظة دمياط، وسماح السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وعددا من قيادات التربية والتعليم الحاليين والسابقين.

وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرة وكيل وزارة التربية والتعليم سائلا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، مشيرا إلى أن المحافظة لن تنسى جهود المخلصين الذين أفنوا حياتهم لخدمة العلم والنهوض بالعملية التعليمية لتخريج جيل من الشباب يرفع اسم مصر ويكون سببا في تقدمها في كل المجالات.

وكان المحافظ قد نعى الفقيد في بيان رسمي جاء فيه: «نيابة عن أبناء محافظة القليوبية وجميع قياداتها التنفيذية والأمنية والشعبية ينعى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم، والذي توفاه الله صباح اليوم السبت إثر أزمة صحية مفاجئة، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وأكد المحافظ أن الفقيد كان مثالا للمسؤول المتفاني والمحب لعمله خلال فترة توليه المسؤولية.

وكانت محافظة القليوبية قد أعلنت اليوم وفاة الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إثر أزمة صحية مفاجئة خلال تواجده بمسقط رأسه بمحافظة دمياط، حيث كان يعاني الفقيد من أمراض الكلى ويخضع للغسيل الكلوي الدوري، وكان آخر تواجد للفقيد بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة الخميس الماضي، حيث عقد عدة اجتماعات آخرها من ممثلي المدارس الخاصة بالمحافظة لوضع خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وتوجه عقب ذلك إلى محافظة دمياط مقر إقامته ومسقط رأسه حتى أعلنت وفاته اليوم ونعت محافظة القليوبية، في بيان لها اليوم الفقيد، والذي تولى منصب وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، منذ شهور قليلة، خلفا للدكتور طه عجلان وكيل وزارة التعليم بمحافظة الإسماعيلية حاليا.

يشار إلى أن الدكتور السيد الفيومي من مواليد ومقيمي محافظة دمياط.