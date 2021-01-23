أستاذ اقتصاد: الدولة وضعت خطة قومية لزراعة 2.5 مليون فدان

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ التشريعات الاقتصادية والقانون التجاري، إن الدولة تجري العديد من المشروعات المتنوعة من ضمنها مشروع «حياة كريمة» الموجه لتطوير لـ 1500 قرية، ويصل العدد لـ 4500 قرية خلال عامين، مشيرًا إلى أن التطوير يشمل دفن خطوط الكهرباء بالأرض، وتوصيل خطوط صالحة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكل هذه الأمور كانت تحتاج لمحطات للكهرباء والصرف والمياه وهو ما عملت عليه الدولة الفترة الماضية.

وأضاف «سعيد»، خلال لقاء ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن إنتاج المياه النقية ارتفع من 20 مليون متر مكعب / يوميا إلى 30 مليون متر مكعب / اليوم خلال أربع سنوات، أي بنسبة 50 % زيادة في إنتاج المياه النقية، إضافة للحفاظ على الثروات الطبيعية، خاصة أن الدولة تتعرض لحرب كبيرة في المياه، والمعني فيها ليس فقط مياه الشرب للمواطن، ولكن تعني أيضا عدم التطوير في مجال الزراعة.

خطة قومية لزراعة 2.5 مليون فدان

وأشار، إلى أن الدولة وضعت خطة قومية لزراعة 2.5 مليون فدان، ما يعني أن مصر سيكون لديها ثروة من الأراضي الزراعية تماثل الثروة الزراعية الحالية، وجرى بالفعل تدشين 100 ألف فدان في سيناء، والأسبوع الماضي 500 ألف فدان في الساحل الشمالي الغربي، إضافة لمشروع المليون ونصف مليون فدان في الواحات.

ولفت أستاذ التشريعات الاقتصادية والقانون التجاري، إلى أن جهة المشتريات الحكومية الموحدة أطلقت بوابة التعاقدات العامة، وتعني أنه لا يوجد تعاقدات من جانب وزارة أو هيئة أو جهة معينة للمشروعات القومية، وتخص هذه البوابة على كل المناقصات والمزايدات والممارسات لتوريد كل المنتجات التي تحتاجها الدولة لتنفيذ المشروعات القومية.