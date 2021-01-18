مدبولي: العالم كله شايف إن الاقتصاد المصري بيمشي على أرض صلبة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ما نفذته الحكومة المصرية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلًا إنَّ الحكومة المصرية حصلت على العديد من الإشادات الدولية فيما يرتبط بمواجهة فيروس كورونا، إذ أكّد تقرير منظمة «فيتش» الصادر لعام 2020 على النظرة التفاؤلية التي توليها المؤسسة لمصر بالمقارنة بمعظم الأسواق الناشئة الأخرى، إذ تعد واحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي يُتوقع أن يستمر بها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع خلال عامي 2020 و2021.

وأوضح رئيس الوزراء: «العالم كله شايف إن الاقتصاد المصري نتيجة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح أصبح يمشي على أرض صلبة بالرغم من أزمة كورونا».

وأضاف مدبولي، في كلمته أمام البرلمان: «صدَر تقرير من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أكتوبر 2020 بشأن الاستجابات المستندة إلى النوع في إقليم شمال أفريقيا وغرب أسيا وانتهى إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في الإقليم التي سجلت استجابة شاملة بتدابير تغطي على الأقل 3 أبعاد هي الأمن الاقتصادي والرعاية غير مدفوعة الأجر والعنف ضد المرأة».

وتابع أنَّ مصر احتلت المرتبة الاولى في هذا التقرير من حيث عدد التدابير المساندة للمرأة خلال الجائحة، كما احتلت المركز الثاني أفريقيًا والرابع عربيًا في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا الصادر عن مجموعة هورايزون الأمريكية.