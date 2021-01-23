وزير الزراعة: 19 ألف شخص استفاد من المشروع القومي للبتلو خلال 3 سنوات

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه عندما تولى مسؤولية الوزارة كلفه مباشرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعظيم الأصول ورفع كفاءتها وهو محور مهم لتعظيم إيرادات وأصول الدولة، إذ جرى حصر أصول الوزارة من مشروعات إنتاج حيواني ومزارع سمكية والمفرخات ومشروع بحيرة مريوط بدأنا رفع كفاءتها وتعظيمها بالمشاركة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف القصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن هذا المشروع أضاف إنتاجا ملموسًا للإنتاج الحيواني، إذ أنه يشمل 4861 فدانا للاستزراع السمكي وكان معطلاً منذ فترة وكان يحقق خسائر، لكن مع توجيهات الرئيس بتعظيم أصول الدولة تواصلت وزارة الزراعة مع كبار مستثمرين لكي يقوموا بالبدء في ضخ مبالغ لإقامة مشروع استزراع سمكي متكامل وفقاً لنفس الفكرة مقابل حق انتفاع والوزارة ستتابع الأمر، حيث ستبلغ هذه الفترة 20 سنة وهي فترة كافية لضخ الاستثمارات واسترداد حق تكاليفهم الاستثمارية: «مقابل رقم كويس مش عاوزين نعلنه على الملأ وهم مستثمرين جادين».

وأردف، أن المشروع القومي للبتلو رفع معدل الاكتفاء الذاتي من اللحوم من 52% إلى 57% كما جرى ضخ 3.6 مليار جنيه في السنة الأخيرة، وفي 3 سنوات وصل عدد المستفيدين منه إلى 19 ألف مستفيد.

وأشار، إلى أن مراكز تجميع الألبان في حاجة إلى دعم وتطوير، مشددًا على أهمية التكاتف من أجل تقديم لبن صحي وآمن وتنمية الثروة الحيوانية ورفع مستوى معيشة الأهالي في الريف، وقد دخلت ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بتمويل بفائدة 5%.