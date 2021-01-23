عمرو وهبة يحدد 10 قواعد لمشاهدة مسلسل «في بيتنا روبوت»

بطريقة كوميدية، روّج الفنان عمرو وهبة لمسلسله الجديد «في بيتنا روبوت»، عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب: «مسلسل فى بيتنا روبوت سيكون متاح على قناة cbc ومنصة وتش ايت بعد ساعات، الأحد 24 يناير الثامنة مساء بتوقيت القاهرة الحبيبة، تمنياتنا جميعا كصناع للعمل بتجربة مشاهدة ممتعة».

وأضاف «وهبة»، «المسلسل يتشاف على التلفزيون مكنش يبقى على النت أو على تليفون أو على ميكرويف، أي حاجة المهم تشوفوه، المسلسل اجتماعي عائلي كوميدي، عشان تتفرجوا تتجمعوا مع العائلة، وتضحكوا، طبعًا لو لقيتو إفيه هنا ولا هنا، المسلسل مناسب جدًا لحبايبنا للأطفال».

وتابع: «لو حبايبنا الأطفال هيقرفونا وهيعملوا دوشة طلعوهم برة أو افتحولهم بابا بج على اليوتيوب في أوضتهم، ممكن تشوفوه في غرفة منورة عادى مش لازم مظلمة، ومش لازم تعلي أوى عشان لو حد بيذاكر أو مئيل أومصدع، مش هقولك وانت بتتفرج أعمل تليفونك سايلنت أكيد مش للدرجه دى بس ممكن تقفله أحسن».

وواصل «وهبة»: «المسلسل وجبة كوميدية لذيذة، مش لازم تاكلوا وانتوا بتتفرجوا أو لو جعوتوا أوى ممكن تنأنأوا شيبسي خل وملح في الفواصل، لازم خل وملح مش خل بس ومش ملح بس عشان هعرف، عارف أن بكره ماتش مصر وسلوفينيا في كأس العالم لكرة اليد الساعه 7، وطبعاً مصر أولاً وأخيرًا، بس أول ما الماتش يخلص هات cbc على طول، بص خليها في الـrecall عشان تجيبها أسرع بدل ماتدور».

واختتم: «أخيرًا، لو اتفرجت وهتشارك برأيك، ليك مطلق الحرية تقول العمل حلو ولا ممتاز ولا يجنن إزاى كده بجد، شكرا جدًا مقدما لكل واحد كده كده هيعجبوا المسلسل».

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي كوميدي، «في بيتنا روبوت»، من بطولة شيماء سيف، وعمرو وهبه، وليلى زاهر، وهشام جمال، ودلال عبدالعزيز، من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

جدير بالذكر أن الفنان عمرو وهبة، أعلن مؤخرا شفاءه من فيروس كورونا بعد عزل منزلي دام أسبوعين.