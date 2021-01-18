جوهر نبيل: المنتخب قدم أفضل أداء له في مونديال اليد ضد السويد

قال جوهر نبيل لاعب المنتخب الوطني السابق لكرة اليد، إن الفريق قدم شوطًا أولًا جيدًا أمام نظيره السويدي ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد في المباراة التي خسرها بفارق هدف، وذلك بالرغم من كون منافسه من الفرق الكبرى، لكن الأداء في آخر ربع ساعة من عمر المباراة كان مغايرًا، معربًا عن تفاؤله بشأن مشوار الفريق في البطولة، وبخاصة انه قدم أفضل مباراة له في البطولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الاعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «on»: «بعض الأخطاء الفنية من الإدارة الفنية تسببت في الخسارة، ومنها عدم تبديل اللاعبين في نهاية الشوط الأول، وكان من المفترض أن يحصل أحمد الاحمر على فترة أكبر في المباراة، أما طاقم التحكيم فكان نرويجي الجنسية وهي نفس جنسية مدرب المنتخب السويدي، لهذا احتج اتحاد كرة اليد، إذ أثر بشكل كبير في الشوط الثاني على نتيجة المباراة».

وتابع: «المدير الفني للمنتخب لم يرِح بعض اللاعبين مثل يحيى الدرع ويحيى خالد وعلي زين، ولم يشرك بعض اللاعبين الشباب مثل حسن قداح، كما تألق حارس المنتخب كاتونجا، ولم يشفع تألقه للمنتخب الوطني الذي عانى من بعض الثغرات في الدفاع والهجوم، ولم يستطع إيقاف خطورة هجمات نظيره السويدي».

وأردف أن المنتخب الوطني سيلتقي روسيا، سلوفينيا، وبيلاروسيا في الدور التالي، مشيرًا إلى أن حظوظ الفريق عالية جدًا إذا ما قدم نفس الأداء الخططي والإدارة الفنية من خارج الخطوط على غرار ما حدث أمام المنتخب السويدي في الشوط الأول.

وأشار إلى أن الفريق إذا تجاوز الدور التالي فسيشارك في دور الثمانية، وقد يلتقي فرنسا أو كرواتيا، متوقعًا أن يلتقي منتخب كرواتي وهو أضعف من نظيره الفرنسي.