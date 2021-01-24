محمد منير عن «باب الجمال»: مجموعة متواضعة أتمنى تسعد المستمعين

علق الفنان القدير محمد منير، عن ألبومه الأخير « باب الجمال» الذي حقق انتشارًا واسعًا قائلًا: « دي مجموعة متواضعة جدًا، أتمنى إنها تعجب الناس وتسعد كل المستمعين ليها، باب الجمال أغاني خرجت للنور، ولسه فيه أغاني حلوة كتير».

وأضاف « منير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « من مصر»، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة «cbc»: «سر نجاحي هو الإخلاص والعمل بضمير، وحب الناس والجمهور في المقام الأول، وربنا وفقني إني أسعد كل الناس بصوتي وغنايا».