الصحة: انفراجة في نسبة إشغال مستشفيات الحميات من مصابي كورونا

قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب، إن الوزارة بدأت في حصر احتياجات الفريق الطبي في مستشفيات العزل، وهي مستشفيات الحميات والصدر لتطعيمهم ضد فيروس كورونا، ثم يتم بعد ذلك إدراج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بحسب التقديم على اللقاح والاحتياجات والضرورة الطبية.

وأضاف «كمال»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه يوجد حاليًا انفراجة في أعداد المصابين بكورونا في المستشفيات، حيث انخفضت الأعداد في مستشفيات الحميات، مقارنة بالأسبوعين الماضيين.

الإشغال على التنفس الصناعي 45.5% تقريبا

وأشار، إلى أن نسبة الإشغال في أسرة الأقسام الداخلية بمستشفيات الحميات حوالي 37.8%، والرعاية المركزة 81.6%، ونسبة الإشغال على أجهزة التنفس الصناعي تقريبا 45.5%، متمنيًا استمرار انخفاض الأعداد الفترة المقبلة.

وأكد، أن الطريقة التي تمنع كورونا بجانب اللقاح هي الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مناشدًا المواطنين بعدم التكاسل في تطبيق الإجراءات مثل التباعد وغسل الأيدي وارتداء الكمامات: «هذه أشياء لا تقل أهمية عن اللقاح والعلاج، لأن الوعي هو الخطوة الأولى في منع انتشار المرض».

اختيار اللقاح الصيني بناء على دراسة علمية

ولفت مساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب، إلى أن اختيار اللقاح الصيني كان بناء على دراسة علمية، وكان هناك لجنة علمية مسؤولة عن اختيار اللقاحات، ومن الوارد استعمال أي نوع آخر من اللقاحات، واختيار اللقاح الصيني كان رأي اللجنة، بسبب النتائج الخاصة في ظهور الأجسام المضادة والتخفيف من حدة الإصابة وظهور أعراض شديدة، كما أن الدراسة طبقت في مصر إضافة لـ 3 دول عربية أخرى، وبناء على هذه النتائج كان القرار بناء على الأدلة العلمية.