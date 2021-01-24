محمد منير يطمئن جمهوره: لم ولن أغيب عنكم يوما وانتظروني في حفلات قادمة

قال الفنان محمد منير، إنه لم يغب يومًا عن جمهوره ولن يغيب، «الحمد لله كل الناس في فترة مرضي سألت عليّ، ووصلني ده وحسيت بيه».

وعن حفلاته القادمة، أضاف «منير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « من مصر»، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة «cbc»، «إن شاء الله في حفلات جاية كتير، أنا عملت حفلة أون لاين وكانت من حديقة منزلي، وكنت موفق فيها وفيه استقبال عظيم من الجمهور».

وتابع: «إن شاء الله في حفلة كمان جاية في الطريق، وبإذن الله هتبقى فيه حفلات كبيرة وأرجع تاني أمتع الجمهور وأستمتع بيهم».