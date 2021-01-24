متحدث «بقالي التموين»: 15 مليون مولود لم يُضافوا على بطاقات

قال ماجد نادي، المتحدث الرسمي لنقابة بقالي التموين، إنه ومنذ عام 2005 وحتى الآن، لا توجد إية إضافات للمواليد على بطاقات التموين، وبات هناك ما يقرب من 15 مليون مولود بحاجة إلى الإضافة على البطاقات، مضيفا «ميزانية السنة الخاصة للوزارة بتشوف فيه وفر ولا مفيش».

استمرار صرف الخبز للمحذوفين من بطاقة التموين

وأضاف «نادي»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن من يتم حذفه من البطاقة التموينية يستطيع استكمال مسيرته بشكل اعتيادي عبر صرف الخبز.

باب التظلمات مفتوح حاليا

ولفت المتحدث الرسمي لنقابة بقالي التموين، إلى أن سبب شطب إي من المواطنين من النظام التمويني،هو امتلاك سيارة حديثة أو فاتورة كهرباء بسعر عالٍ، وكذا فاتورة موبايل بمبلغ كبير، «كل من حُذف بسبب ذلك وحال تغير الأمر يقوم بالحصول على جواب مفاده بيع سيارته أو انخفاض سعر فاتورة الكهرباء أو الموبايل، وباب التظلمات مفتوح حاليا».

طالبنا المواطنين طيلة 6 أشهر لضرورة الذهاب والتحويل للبطاقة الذكية

وأوضح أن فترة البطاقات الورقية كانت فترة صعبة، وأغلب من كان يقوم بالصرف ببطاقات ورقية قاموا بتحويل أنفسهم إلى نظام الكارت، ومن تأخر منهم في تسجيل نفسه لأكثر من 6 أشهر جرى تعليقه ثم شطبه من المنظومة: «قعدنا 6 شهور نتحدث مع المواطنين عن ضرورة الذهاب والتحويل للبطاقة الذكية، ومن يريد إعادة بطاقته يقدم طلبا على بوابة مصر الرقمية».

وناشد المواطنين بعدم الانصياع وراء بعض المضللين الذين يخبروا المواطنين بإضافة المواليد ويتلقوا منهم أموالا عبر النصب، وهو أمر لن يحدث حاليا، «أي حد عنده مشكلة يرجع لسبب الحذف ويجيب جواب موجه لوزارة التموين من أجل الإعادة».