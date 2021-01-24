منهم مرضى السرطان.. 3 فئات معفاة من سعر تذكرة القطار

حرصا من الدولة على دعم بعض الفئات التي المجتمعية، أعلنت وزارة النقل عن إعفاء بعض الأشخاص من دفع قيمة تذكرة القطار، وتخفيض قيمتها لفئات أخرى واستمرارا للأخبار الخدمية التي تقدمها جريدة «الوطن»، للقراء على مدار اليوم نستعرض الفئات المعفاة من دفع قيمة تذاكر القطار، والفئات التي يحق لها الحصول على تخفيض على سعر التذاكر الحالي، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة لسكك حديد مصر عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

الفئات المعفاة من سداد ثمن تذاكر القطار

ووفق موقع هيئة سكك حديد مصر، فإن الفئات المعفاة من قيمة تذاكر القطار هم: ـ كبار السن التي تتجاوز أعمارهم الـ70 عاماً، يتم سفرهم مجانا بالدرجات العادية، ويمكن الحصول على التذكرة ببطاقة الرقم القومي فقط على أن تكون سارية المدة، وتصرف التذكرة إليهم مدون عليها البيانات الشخصية لحامل التذكرة، ومحطة القيام وجهة الوصول.

ـ أصحاب مرضى الأورام السرطانية من دفع ثمن تذاكر القطار، بنسبة 100%، وإذا كان المريض أقل من 10 سنوات، تكون تذكرة المرافق مجانية أيضا.

ـ يعفى الأطفال الصم «معهد إمبابة» من دفع ثمن تذاكر القطار بنسبة 100%.

التخفيض على تذاكر القطار الممنوحة للفئات المختلفةأما الفئات المستحقة للحصول على تخفيض على أسعار التذاكر فهم كالآتي:

ـ العسكريون بالقطارات المكيفة نسبة الخصم 50%.

ـ ضباط الجيش والشرطة 50%.

ـ محارب قديم والمرافق إن وجد 75%.

ـ طلبة الكليات والمعاهد العسكرية 50%.

ـ مصابو وأسر شهداء الشرطة 50%.

ـ ذوو الاحتياجات الخاصة 50%.

ـ مجموعات الشباب والرياضة من فرد إلى 19 شخصا خصم 50%، وأكثر من 19 فرد خصم 66.66%.

ـ الهلال الأحمر والصليب الأحمر 50%.

ـ مصابو وأسر شهداء الثورة 50%.

ـ الأطفال من سن 4 حتى 10 سنوات 50%.

ـ يمنح أصحاب المعاشات الذين تجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً، تخفيض 50% من قيمة التذكرة، بموجب تراخيص السفر الصادرة من صندوقي التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص حيث يستبدل هذا الترخيص بتذكرة سفر بالدرجات المكيفة أو الدرجات العادية وفق رغبة حامله.