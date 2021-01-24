وزير قطاع الأعمال عن نقل عمال «الحديد والصلب»لـ«الدلتا»: القرار للإدارة

علق الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، على إمكانية الاستفادة من عمال الحديد والصلب لمصنع الدلتا للصلب، قائلا: «دي حاجة ترجع لإدارة الدلتا للصلب، والعدد مش هيكون كبير عشان نبقى منطقيين، لأن عدد الدلتا للصلب 751 ولما هنستفاد هنستفاد بكفاءات مش موجودة هناك، وهتكون مش كتيرة، مش عاوزين نرفع الطموحات».

5 مصانع للحديد جاري تطويرها

وأضاف الدكتور هشام توفيق، خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه بجانب مصنع «الدلتا للصلب» توجد 5 مصانع جاري تطويرها، ورئيس الشركة القابضة أعلن أنهم سيبحثون الكفاءات المطلوبة التي يمكن نقلها للحديد والصلب، إذا تواجدت طلبات بذلك.

3 أنواع من بيع الأصول

وبالنسبة لحملة الأسهم، قال إنه عندما تحدث التصفية سيتم بيع الأصول، وسداد المديونيات، وما تبقى سيكون لحملة الأسهم، موضحا أن الأصول 3 أنواع، وهي الأرض، وما فوق الأرض، ويشمل بعض الورش والوحدات التي تعمل بدرجات متباينة من الكفاءة، وتباع كوحدات تعمل، كما يوجد الأكثرية من المعدات التي سيتم تخريدها وبيعها كخردة.

أجرينا على أحد الأفران صيانة بـ 300 مليون جنيه ولم يعمل بعدها

وأكد أن البيع سيكون عن طريق بمزادات في منتهى الشفافية، لأنواع الأصول الثلاثة، منوها أن المصنع كان يعمل بـ10% من طاقته فقط، لأنه ينتج 112 ألف طن منذ فترة، حيث يوجد فرنان أصبحا لا يعملان نهائيا، وهناك فرن جرى صيانته بـ 300 مليون جنيه ولم يعمل، وفرن «4» هو الذي كان يعمل فقط وينتج.