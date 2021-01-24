حكيم و«جيهان».. قصة حب مع قنصل عام فنزويلا توجت بالزواج قبل 25 سنة

تصدّر الفنان حكيم، تريند محركات البحث وبينها جوجل، بعد ظهوره في برنامج سهرانين مع الفنان أمير كرارة، المُذاع عبر قناة «أون»، إذ لاقت تصريحات وذكريات حكيم الخاصة التي سردها في البرنامج، ردود فعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حكيم تزوج بجيهان بعد قصة حب منذ 25 سنة

ترصد السطور التالية، معلومات خاصة عن قصة حب الفنان حكيم، وزوجته جيهان «النص الحلو في حياة ملك الأغنية الشعبية الحديثة»، كما يلي:

أوضح حكيم في حوار سابق لـ«الوطن»، أنّه تزوج بجيهان منذ نحو 25 سنة بعد قصة حب طويلة، وكانت زوجته سببا رئيسيا لنجاحه وعالميته: «من وقت ما ارتبطت بيها اتغيرت فكرتي ناحية العالمية».

تمتلك جيهان زوجة حكيم ثقافة أوروبية كبيرة، حيث قضت معظم حياتها في عواصم أوروبية عديدة، فوالدها مصري يوناني ووالدتها فنزويلية، ولديها الجنسية الفنزويلية واليونانية، وحين ارتبط بها حكيم كانت تشغل منصب قنصل عام دولة فنزويلا في القاهرة.

ارتبط حكيم وجيهان منتصف عام 1996، وأنجبا طفلين، ولديه ولدين من زوجته الأولى «مروة».

حكيم يحب تناول الملوخية والكشري من يد جيهان

ومن المعلومات الخاصة التي سردتها من قبل جيهان لـ«الوطن»، عن حكيم، أنّه من محبي الأكل بشكل كبير، ويعشق الملوخية والفاصوليا والكشري.

وقال إنّه منذ طفولته كان يتدرب على الغناء دون ميكروفون، قائلا: «كنت بمشي شارع كامب قدامي في البلد، وقت ما عرفت إن طبقات صوتي عالية، وكنت بقبض 7 جنيه في حفل الشارع».