حكيم: كنت بغني في شارع محمد علي وأجري كان 3 جنيه

روى المطرب الشعبي حكيم بعض مواقفه الطريفة، قائلا إنه أقنع أحد أعضاء فرقته الذى لم يسافر بطائرة من قبل أن يدفع ثمن الطعام في الطائرة، واتفق حكيم مع المضيفة على ذلك، ليضع الفرقة في جو من البهجة أثناء السفر لإحياء حفل بتونس.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «on»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أنه منذ صغره كان يتدرب على الغناء بدون ميكروفون، لذلك تعود على غناء الطبقات العالية، قائلا: «كنت بسوق شارع قدامي في البلد وعرفت وقتها إن عندي موهبة الطبقات العالية واشتغلت عليها ونمتها».

كما حكي حكيم كيف كان يستأجر معدات وهو أصدقاؤه للغناء في الأفراح قائلا: «كنت بأجّر المعدات ببطاقة أخويا أنا وفرقة صغيرة من وأنا عندي 14 سنة ومعايا من الفرقة دي لغاية دلوقتي أشرف الحاضر معى اليوم برفقة الفرقة، وأشرف دا كان بيقبضني 7 جنيه».

وقال حكيم: «أنا حلم حياتي اتحقق النهاردة»، في حين أكد كرارة أن حكيم ملك المسرح، وأنه كان يتمنى أن يكون مطربا ليصبح مثله، فرد عليه قائلا: «أنت أحسن من 100 مغني كفاية (الاختيار)، أنا اشتركت في watch it عشانك».

كشف المطرب حكيم أنه عندما كان يغني في شارع محمد علي كان أجره 3 جنيهات، وكان عدوية يتقاضي وقتها 50 جنيها، كما أكد حكيم أن عدوية المطرب المفضل له هو وجورج وسوف ومحمد فؤاد، لافتا أن والده كان يعتبر ارتداء رجل اللون الأحمر أو وضع البرفان أو قوله كلمة «باي باي» لا يصح على الإطلاق.