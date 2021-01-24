حكيم: أبويا خلاني أجري في الشارع بـ «بيجاما حمرا».. وعندي 3 عقد بسببه

كشف المطرب الشعبي حكيم عن سبب عقدته من اللون الأحمر واستخدام البرفانات وكلمة «باي باي»، قائلا: «والدي الله يرحمه كان شديد أوي، وكان بالنسبة له اللون الأحمر غلط إن الولاد تلبسه، والبرفيوم بردو غلط، وغلط أقول باي باي، وأنا كان نفسي وأنا شاب صغير ألبس بيجامات لونها أحمر، أدلع نفسي».

اشتريت بيجاما لونها أحمر وخبيتها في شنطة العربية

وأضاف حكيم خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، «وأنا في القاهرة مع المرحومة أمي خلتها في العربية وروحت اشتريت بيجاما حمرا، وخبيتها في شنطة العربية، ورجعت تاني البلد، كان عندي ساعتها 19 أو 20 سنة، ومرة مكنتش واخد بالي إنه موجود وصاحي من النوم وواقف قدام المرايا بالبيجاما الحمرا وحاطت برفان وبعمل باي باي في المرايا لنفسي لقيته طلع عليا».

حكيم: لما توفى والدي فجرت

وتابع: «لما شافني قعد يزعق جريت بالبيجاما في الشارع، زي ما تكون ممسوك بآداب، وبعد ما توفى عملت كله وفجرت، لبست أحمر وجبت عربية حمرا ولونت الأوضة باللون الأحمر».

أبويا بهدلني بسبب الغناء

وأوضح أن أهله رفضوا اتجاهه للغناء، «أبويا بهدلني»، وظل سنوات مقاطعه، ورفع عليه السلاح 3 مرات، بسبب موضوع الغناء، «مرتين تهويش ومرة شد الأجزاء، زهق مني خلاص»، لافتا إلى أن والده بعد ذلك اقتنع بموهبته.

عمري ما غنيت قدامه

وتابع «لما يشوفني بيبقى عاوز يتصور معايا، وكان بيتفرج عليا لما كنت بغني في ليالي التلفزيون، بس محضرليش أي حفلة، ومكنتش أقدر أغني في أفراح موجود فيه حتى لناس قرايبنا، فضلت محترم رغبته، وفضلت طول عمري ماغنيش قدامه».

وطرح حكيم مؤخرا كليبه الجديد «أخبار الطقس»، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، وبعدها بساعات قليلة سأل الجمهور عبر «انستجرام» عنه، قائلا: «مين صاحي دلوقتي ويكون سمع الأغنية الجديدة (أخبار الطقس) ويقولي رأيه إيه، وعلى فكرة أنا قاصد أعمل حاجة فيها فرحة وبهجة الأيام دي».