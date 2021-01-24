فرص تدريبية من 5 شركات عالمية لخريجي هندسة وحاسبات.. منها «مايكروسوفت»

تقدم بعض الشركات التكنولوجية الكبرى المطورة للتكنولوجيا العاملة في مصر، مجموعة من المنح والدورات التدريبية والشهادات المعتمدة عالميا، في إطار التعاون بين وزارة الاتصالات وتلك الشركات.

المستفيدون من المنحة

الطلاب المتفوقون من خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، الملتحقين بمبادرة «بناة مصر الرقمية»، DEBI، وهي منحة من الدولة للمتفوقين من خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، للحصول على الماجستير المهني في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية.

الشركات التي تقدم التدريب للطلاب المتفوقين

«آي بي إم» IBM، و«سيسكو» Cisco، و«في إم وير» VMWare؛ و«مايكروسوفت» Microsoft، و«أمازون ويب سيرفيسز» Amazon Web Services؛ وذلك بهدف صقل المهارات التقنية للطلاب الملتحقين بالمبادرة، ونشر الوعي بأحدث اتجاهات التكنولوجيات الرقمية، وتوفير فرص متميزة للتدريب المهني، ومنح شهادات معتمدة، وتقريب الطلاب من سوق العمل.

المهارات والخبرات التي يحصل عليها الطلاب المتفوقين

إتاحة تدريب تقني وعملي تقدمه الشركات العالمية، لإكساب الطلاب خبرات عملية وصقلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالشركات، إضافة إلى التعليم الأكاديمي بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية، وكذلك التدريب على مجموعة من المهارات الشخصية ومهارات اللغة الإنجليزية التي يتلقاها الطالب من خلال شركات متخصصة، وتنمية الوعي الثقافي لهم بهدف خلق مصفوفة متكاملة من المهارات التي يكتسبها الطلاب الملتحقين بالمبادرة بما يؤهلهم للمنافسة على الصعيدين المحلي والعالمي.

ويتضمن التعاون مع الشركات في مبادرة «بُناة مصر الرقمية» 4 محاور رئيسية، هي: نشر الوعي بأحدث التقنيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال عقد ورش عمل تطبيقية في المجالات التكنولوجية المختلفة، والمشاركة في ندوات تثقيفية للطلاب خلال فترة الدراسة، وتنظيم هاكاثون للطلاب لمعالجة التحديات الحالية باستخدام التكنولوجيا.

ويتمثل المحور الثاني في إتاحة تدريب مهني وشهادات معتمدة من خلال توفير دورات تدريبية في مسارات الدراسة على المنصات التقنية الخاصة بالشركات لتطوير مهارات الطلاب في استخدام تلك المنصات.

ويشمل المحور الثالث للتعاون، إتاحة فرص للتدريب للطلاب في مشاريع تطبيقية ودعم مشروعات التخرج في مسارات المبادرة المختلفة من خلال مشاركة الطلاب في تنفيذ مشاريع فعلية للشركات ضمن مشاريع التخرج، والمشاركة في لجان تقييم وتنقيح أفكار مشروعات التخرج الخاصة بالطلبة لتلائم متطلبات سوق العمل.

أما المحور الرابع فيتمثل في ربط الطلاب بسوق العمل من خلال المشاركة في المجلس الاستشاري للمبادرة، والمشاركة في تطوير المناهج لتواكب متطلبات سوق العمل، وتوفير الوصول إلى الشبكات المهنية، إضافة الى توفير فرص عمل للطلاب المتخرجين.

المبادرة مجانية وتتحمل تكلفتها وزارة الاتصالات

المبادرة مجانية وتتحمل تكلفتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف لإعداد كوادر لبناء مصر الرقمية، وبما يسهم في جعل مصر مركزا إقليميا لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.