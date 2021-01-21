خدمات طبية «مرقمنة».. خطة الاتصالات لتطوير المستشفيات الجامعية

تتبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، خطة متكاملة لميكنة المستشفيات الجامعية ورقمنة الجامعات، بهدف انشاء ملف طبى لكل مواطن وتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية وتطوير البنية التحتية للاتصالات بها، لتلبية متطلباتها فى تحقيق التحول الرقمى، ورفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة المواطنين، لتوفير الوقت وجهد العاملين بالمستشفيات، طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتعاون بين وزارتى التعليم العالي والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، فان عدد المستشفيات الجامعية بلغ 109 مستشفى، استقبلت نحو 3 مليون مريض فى أقسام الطوارئ، فيما بلغ عدد المواطنين المترددين حوالى 18 مليون مواطن، فيما تمتلك المستشفيات الجامعية حوالى 31 الف سرير، بالاضافة الى 4762 سرير عناية مركزة، وبلغت اجمالى العمليات التى تم اجرائها داخل المستشفيات الجامعية حوالى 900 الف عملية، فيما بلغت الفحوصات المعملية 30 مليون.

رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين

وقالت مصادر بوزارة الاتصالات لـ«الوطن»، أن المشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية، يستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، و أن هناك تعاون دائم ومستمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمى لتنفيذ عدد من المشروعات التى تتكامل للاستفادة من الفرص التى تتيجها التكنولوجيات الرقمية لتطوير منظومة التعليم الجامعى وتطوير العملية التعليمية خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية التحول الرقمى للتعليم، وفي ضوء تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية.

أبرز مجالات التعاون المشترك بين الاتصالات والتعليم العالى

وتابعت المصادر أن أبرز مجالات التعاون المشترك بين الوزارتين تتلخص فى تنفيذ مشروع منظومة الاختبارات المميكنة وتطبيقات الجامعات الذكية بهدف تحويل الجامعات الى جامعات رقمية ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بها، و تنفيذ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، إتمام البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات المصرية، وتطوير ورفع كفاءة الشبكة الداخلية لمبانى بعض الكليات فى الجامعات الحكومية، ورفع سرعة الإنترنت داخل الجامعات، وإقامة معامل تخصصية فى مجال إنترنت الأشياء، كما ناقش الاجتماع الإجراءات التى تمت بمشروع الاختبارات المميكنة.