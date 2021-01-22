«بُناة مصر الرقمية».. منحة المتفوقين من الاتصالات للتدريب في IBM

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع شركة «أي بي أم» مصر إلى تأهيل الطلاب الذين يتم اختيارهم من جانب الوزارة للالتحاق بمبادرة بُناة مصر الرقمية باستخدام أحدث التكنولوجيات الحديثة لشركة IBM مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتحليل البيانات وانترنت الأشياء وذلك من خلال منصة IBM الأكاديمية للمهاراتIBM Skills Academy ، ومبادرة افريقيا أمة رقمية IBM Digital Nation Africa بهدف تنمية قدراتهم الرقمية.

التوعية بمجالات التكنولوجية المتقدمة

وتشارك IBM مصر في المبادرة بمحاضرات التوعية بمجالات التكنولوجية المتقدمة، وتقديم التدريب المهني ومنح الشهادات للدارسين وتنظيم مسابقة هاكاثون في نهاية التدريب للمتميزين وربطهم بسوق العمل.

وقال وائل عبدوش، مدير عام شركة «أي بي ام» IBM مصر يعد الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من أهم أولويات شركة IBM والتي لديها قطاع عريض من البرامج والمبادرات للشباب بمختلف المراحل العمرية تطبقها الشركة على المستوى العالمي.

وأضاف: يسعدنا التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مبادرة بناة مصر الرقمية من خلال إتاحة منصاتنا التكنولوجية لتطوير المهارات الرقمية للشباب المصري في القرن الـ21، مما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث لدعم عجلة التحول الرقمي.

بُناة مصر الرقمية منحة من الدولة للمتفوقين خريجي الهندسة والحاسبات والمعلومات

مبادرة بُناة مصر الرقمية هي منحة من الدولة للمتفوقين من خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للحصول على الماجستير المهني في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، وتقدم نموذجا فريدا للتعاون المثمر بين الحكومة ممثلة في الوزارة والشركات العالمية العاملة في مجالات التكنولوجيا بمصر لسد الفجوة المهنية بالقطاع وتخريج جيل من المهنيين المتخصصين من خلال إتاحة تدريب تقني وعملي تقدمه الشركات العالمية لإكساب الطلاب خبرات عملية وصقلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالشركات، بالإضافة الى التعليم الأكاديمي بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية.

كما تتضمن المبادرة كذلك التدريب على مجموعة من المهارات الشخصية ومهارات اللغة الإنجليزية التي يتلقاها الطالب من خلال شركات متخصصة، وذلك الى جانب تنمية الوعى الثقافي لهم بهدف خلق مصفوفة متكاملة من المهارات التي يكتسبها الطلاب الملتحقين بالمبادرة بما يؤهلهم للمنافسة على الصعيدين المحلي والعالمي.